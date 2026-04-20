Sergen Yalçın Solskjaer'in gölgesinde kaldı: Rakamlar "Norveçli" diyor

Yalçın, bu sezon 29 lig maçında 15 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti. 1.79 puan ortalaması yakaladı. Sergen hoca, 18 lig maçına çıkıp 1.89 ortalaması yakalayan Solskjaer'in gerisinde kaldı.

Beşiktaş'ın sezon başında yollarını ayırdığı Ola Gunnar Solskjaer'in yerine göreve getirdiği Sergen Yalçın performansıyla Norveçli teknik adamın gerisinde kaldı. Beşiktaş ile 18 lig maçına çıkan Solskjaer, 10 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak 1.89'luk puan ortalaması yakalamıştı.

Bu sezon 29 lig maçında görev yapan Sergen Yalçın ise söz konusu süreçte 15 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde ederek 1.79 puan ortalaması tutturdu. Ayrıca Solskjajer yönetiminde oynadığı 2 derbiyi kazanan Beşiktaş, Sergen Yalçın ile bu sezon çıktığı 4 istanbul derbisinde 1 beraberlik 3 mağlubiyet alırken deplasmanda Trabzonspor ile de 3-3 berabere kaldı.

Beşiktaş'ın başında 30 maç sonunda 55 puan toplayıp şampiyonluk yarışına erken havlu atan Sergen Yalçın Siyah-Beyazlı taraftarlara hayal kırıklığı yaşattı.

