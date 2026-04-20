Beşiktaş'ın sezon başında yollarını ayırdığı Ola Gunnar Solskjaer'in yerine göreve getirdiği Sergen Yalçın performansıyla Norveçli teknik adamın gerisinde kaldı. Beşiktaş ile 18 lig maçına çıkan Solskjaer, 10 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak 1.89'luk puan ortalaması yakalamıştı.

Bu sezon 29 lig maçında görev yapan Sergen Yalçın ise söz konusu süreçte 15 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde ederek 1.79 puan ortalaması tutturdu. Ayrıca Solskjajer yönetiminde oynadığı 2 derbiyi kazanan Beşiktaş, Sergen Yalçın ile bu sezon çıktığı 4 istanbul derbisinde 1 beraberlik 3 mağlubiyet alırken deplasmanda Trabzonspor ile de 3-3 berabere kaldı.

Beşiktaş'ın başında 30 maç sonunda 55 puan toplayıp şampiyonluk yarışına erken havlu atan Sergen Yalçın Siyah-Beyazlı taraftarlara hayal kırıklığı yaşattı.



