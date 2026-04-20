Sezon ortasında Fenerbahçe ile yolları ayrılan Jhon Duran'ın performans düşüşü yeni takımında da sürdü.
UEFA Avrupa Ligi sürecinde yaşanan gelişmelerin ardından gözden çıkarılan oyuncu, kariyerine Zenit St. Petersburg'ta devam etti.
ZENIT'TE SÜRE BULAMADI
Rus ekibine transfer olduktan sonra 4 maçta toplam 84 dakika süre alan Duran, bu süreçte yalnızca Spartak Moskova karşısında gol sevinci yaşadı. Ancak sonraki 3 karşılaşmada forma şansı bulamadı.
Samara ve Dinamo Makhachkala maçlarında kadroya alınmayan oyuncu, Krasnodar karşılaşmasında ise yedek kulübesinde kalmasına rağmen süre alamadı. Duran, son olarak Dinamo Moskova maçında sadece 3 dakika sahada kaldı.
PERFORMANSI GERİDE KALDI
Zenit'te beklenen katkıyı veremeyen Kolombiyalı forvet, teknik heyetin tercihleri arasında geriye düştü. Oyuncunun son haftalardaki kadro durumunda yaşanan değişim, performansına doğrudan yansıdı.
Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 10 maçta görev alırken 3 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.