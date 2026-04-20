Jhon Duran yine kayıplarda!

Jhon Durán, Fenerbahçe sonrası transfer olduğu Zenit’te forma şansı bulmakta zorlandı. Kolombiyalı forvet, son haftalarda kadroda yer almadı.

Jhon Duran yine kayıplarda!
  • Fenerbahçe ile yolları ayrılan Jhon Duran, Zenit St. Petersburg'a transfer olduktan sonra 4 maçta 84 dakika süre aldı ve sadece 1 gol attı.
  • Kolombiyalı forvet, son 3 maçta forma şansı bulamadı ve Dinamo Moskova karşısında sadece 3 dakika sahada kaldı.
  • Duran, Samara ve Dinamo Makhachkala maçlarında kadroya alınmazken Krasnodar maçında yedek kulübesinde kaldı.
  • Oyuncu, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 10 maçta 3 gol ve 3 asist kaydetmişti.
  • Zenit teknik heyeti, beklenen katkıyı veremeyen Duran'ı tercihlerinde geriye düşürdü.

Sezon ortasında Fenerbahçe ile yolları ayrılan Jhon Duran'ın performans düşüşü yeni takımında da sürdü.

UEFA Avrupa Ligi sürecinde yaşanan gelişmelerin ardından gözden çıkarılan oyuncu, kariyerine Zenit St. Petersburg'ta devam etti.

Jhon Duran'ın Zenit'te tek golü var.
ZENIT'TE SÜRE BULAMADI

Rus ekibine transfer olduktan sonra 4 maçta toplam 84 dakika süre alan Duran, bu süreçte yalnızca Spartak Moskova karşısında gol sevinci yaşadı. Ancak sonraki 3 karşılaşmada forma şansı bulamadı.

Samara ve Dinamo Makhachkala maçlarında kadroya alınmayan oyuncu, Krasnodar karşılaşmasında ise yedek kulübesinde kalmasına rağmen süre alamadı. Duran, son olarak Dinamo Moskova maçında sadece 3 dakika sahada kaldı.

Duran, derbilerde attığı gollerle dikkat çekmişti.
PERFORMANSI GERİDE KALDI

Zenit'te beklenen katkıyı veremeyen Kolombiyalı forvet, teknik heyetin tercihleri arasında geriye düştü. Oyuncunun son haftalardaki kadro durumunda yaşanan değişim, performansına doğrudan yansıdı.

Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 10 maçta görev alırken 3 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.

