Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu play-off final serisiyle tamamlandı. Beşinci maçta Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenen VakıfBank, seriyi kazanarak kupayı müzesine götürdü. Final serisinde kullanılan 5G destekli Şahin Gözü teknolojisiyle karşılaşmalara ilişkin detaylı performans verileri de paylaşıldı.
FİNAL SERİSİNDE DİKKAT ÇEKEN VERİLER
Play-off finalinde öne çıkan istatistiklerde Fenerbahçe Medicana'dan Melissa Vargas, 111.96 km/s ile serinin en hızlı servisini attı. En hızlı smaç kategorisinde Vargas ile VakıfBank'tan Marina Markova 109 km/s'ye ulaşarak zirveyi paylaştı. Markova ayrıca 3.3 metre ile en yüksek smaç yüksekliğine imza attı. Serinin en uzun rallisi ise üçüncü maçta 26.4 saniye sürdü.
5G DESTEKLİ SİSTEM KULLANILDI
Final serisinde kullanılan Şahin Gözü teknolojisiyle servis hızı, smaç hızı, smaç yüksekliği ve ralli süresi gibi veriler anlık olarak takip edildi. Sistem, hakem incelemelerinde de kullanılarak karar süreçlerine katkı sağladı.
SEZON GENELİNE YAYILDI
Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, sezon boyunca play-off aşamaları dahil 52 maçta bu teknolojinin kullanıldığını açıkladı. Sistemle ligde yer alan tüm takımların performans verilerinin ölçümlendiği belirtildi.