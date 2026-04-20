Final serisinin en hızlı servis kullananı Fenerbahçe oyuncusu Melissa Vargas oldu.

FİNAL SERİSİNDE DİKKAT ÇEKEN VERİLER

Play-off finalinde öne çıkan istatistiklerde Fenerbahçe Medicana'dan Melissa Vargas, 111.96 km/s ile serinin en hızlı servisini attı. En hızlı smaç kategorisinde Vargas ile VakıfBank'tan Marina Markova 109 km/s'ye ulaşarak zirveyi paylaştı. Markova ayrıca 3.3 metre ile en yüksek smaç yüksekliğine imza attı. Serinin en uzun rallisi ise üçüncü maçta 26.4 saniye sürdü.