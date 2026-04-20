Vodafone Sultanlar Ligi'ne Vargas ve Markova damgası! 26.4 saniyelik ralli

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi final serisinde Fenerbahçe Medicana’yı 3-1 mağlup ederek 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamladı. Play-Off final serisinde Vargas servis hızı ve smaç hızıyla öne çıkarken, Markova smaç hızı ve smaç yüksekliğiyle yıldızlaştı. Serinin en uzun rallisi ise 26.4 saniye sürdü.

Vodafone Sultanlar Ligi'ne Vargas ve Markova damgası! 26.4 saniyelik ralli

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu play-off final serisiyle tamamlandı. Beşinci maçta Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenen VakıfBank, seriyi kazanarak kupayı müzesine götürdü. Final serisinde kullanılan 5G destekli Şahin Gözü teknolojisiyle karşılaşmalara ilişkin detaylı performans verileri de paylaşıldı.

Final serisinin en hızlı servis kullananı Fenerbahçe oyuncusu Melissa Vargas oldu.
FİNAL SERİSİNDE DİKKAT ÇEKEN VERİLER

Play-off finalinde öne çıkan istatistiklerde Fenerbahçe Medicana'dan Melissa Vargas, 111.96 km/s ile serinin en hızlı servisini attı. En hızlı smaç kategorisinde Vargas ile VakıfBank'tan Marina Markova 109 km/s'ye ulaşarak zirveyi paylaştı. Markova ayrıca 3.3 metre ile en yüksek smaç yüksekliğine imza attı. Serinin en uzun rallisi ise üçüncü maçta 26.4 saniye sürdü.

Final serisinin MVP'si VakıfBank oyuncusu Marina Markova oldu.
5G DESTEKLİ SİSTEM KULLANILDI

Final serisinde kullanılan Şahin Gözü teknolojisiyle servis hızı, smaç hızı, smaç yüksekliği ve ralli süresi gibi veriler anlık olarak takip edildi. Sistem, hakem incelemelerinde de kullanılarak karar süreçlerine katkı sağladı.

Fenerbahçeli voleybolcular maçın ardından büyük üzüntü yaşadı.
SEZON GENELİNE YAYILDI

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, sezon boyunca play-off aşamaları dahil 52 maçta bu teknolojinin kullanıldığını açıkladı. Sistemle ligde yer alan tüm takımların performans verilerinin ölçümlendiği belirtildi.

Fenerbahçe'den stopere çifte takviye! Galatasaray'a kötü haber

