A Milli Takımımız'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.
Hakan Çalhanoğlu'nun kadrodaki varlığının, hem takımı Inter hem de A Milli Takım için önemine işaret eden Montella, "Inter, ne zaman hızlanacak ne zaman yavaşlayacak öyle anlarda ona güveniyor ve milli takım da aynı şekilde. O olmadığında takımın bir parçası eksik kalıyor" yorumunu yaptı. Montella, Juventus forması giyen Kenan Yıldızla ilgili de, "Mental olarak çok güçlü bir futbolcu. Kendini her zaman geliştirmek isteyen biri. Sahip olduğu özelliklerle daha da gelişmeye mahkum bir oyuncu" ifadelerini kullandı.