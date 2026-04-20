Fenerbahçe'de Sidiki Cherif alarmı! Nesyri'den az Duran'la bir

Fenerbahçe'de hücum hattının gol ortalamaları beklentilerin altında kaldı. Sidiki Cherif ve Jhon Durán düşük skor katkısıyla dikkat çekerken, en yüksek ortalama Youssef En-Nesyri'de kaldı.

  • Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri 79 maçta 38 gol atarak maç başına 0.48 gol ortalaması yakaladı.
  • Jhon Duran 21 maçta 5 gol kaydederek 0.23 gol ortalamasında kaldı.
  • Sidiki Cherif 13 maçta 3 gol atarak 0.23 gol ortalaması yaptı.
  • Fenerbahçe'nin forvet hattında bitiricilik oranının sınırlı kaldığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de sezonun son bölümüne girilirken forvet hattındaki performans verileri öne çıktı. Hücum oyuncularının gol ortalamaları incelendiğinde, takımın skor üretiminde dengesiz bir tablo ortaya çıktı.

Cherif, gol atmakta zorlanıyor.
ORTALAMALAR FARK YARATIYOR

Verilere göre Youssef En-Nesyri, çıktığı 79 maçta 38 gol atarak maç başına 0.48 gol ortalaması yakaladı. Jhon Duran ise 21 karşılaşmada 5 golle 0.23 ortalamada kaldı.

Cherif, istatistiklerde En-Nesyri'nin gerisinde kaldı.
CHERIF BEKLENTİNİN ALTINDA

Genç oyuncu Sidiki Cherif de benzer bir performans sergiledi. 13 maçta 3 gol kaydeden Cherif, 0.23 gol ortalamasıyla hücum hattındaki düşük verimliliğin bir parçası oldu.

Ortaya çıkan istatistikler, Fenerbahçe'de forvet bölgesinde bitiricilik oranının sınırlı kaldığını gösteriyor.

