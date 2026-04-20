Yönetim, Okan Buruk'a destek verdi.

YÖNETİMDEN DESTEK

Galatasaray yönetiminin, teknik heyetin değerlendirmelerine destek verdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüp, sezon içinde benzer kararların farklı maçlarda da yaşandığını vurguladı.

Kulüp cephesi, daha önce oynanan Kocaelispor ve Konyaspor maçlarının ardından Gençlerbirliği karşılaşmasında da benzer bir durum yaşandığını belirtti. Bu sezon üçüncü kez gol iptali yaşandığı ifade edildi.