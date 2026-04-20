CANLI YAYIN
Geri

Okan Buruk’tan yönetime hakem tepkisi! 3 maçtan örnek

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği galibiyetine rağmen hakem kararlarına tepki gösterdi. İptal edilen gol ve kart kararları gündeme taşındı. Yönetim, daha önce oynanan Kocaelispor ve Konyaspor maçlarının ardından Gençlerbirliği karşılaşmasında da benzer bir durum yaşandığını belirtti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Okan Buruk’tan yönetime hakem tepkisi! 3 maçtan örnek
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği deplasmanında kazanılan maçta iptal edilen golün oyun akışını doğrudan etkilediğini belirtti.
  • Buruk, maçta verilen kart kararları nedeniyle planlanan oyuncu değişikliklerini erkene almak zorunda kaldığını ifade etti.
  • Galatasaray yönetimi, teknik heyetin hakem kararlarına yönelik eleştirilerine destek verdi.
  • Sarı-kırmızılı kulüp, bu sezon Kocaelispor ve Konyaspor maçlarının ardından Gençlerbirliği karşılaşmasında da benzer durum yaşandığını vurguladı.
  • Galatasaray'ın bu sezon üçüncü kez gol iptali yaşadığı belirtildi.

Galatasaray'ın deplasmanda Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyet sonrası teknik direktör Okan Buruk'un maç içi kararlarla ilgili değerlendirmeleri öne çıktı. Sarı-kırmızılı ekip puan farkını artırırken, teknik heyet hakem yönetimine ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

Okan Buruk, Gençlerbirliği maçında verilmeyen gole isyan etti.
İPTAL EDİLEN GOL TEPKİSİ

Buruk'un, karşılaşmada iptal edilen golün oyun akışını doğrudan etkilediğini ifade ettiği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, golün geçerli sayılması durumunda skorun farklı bir noktaya taşınacağını ve oyunun seyrinin değişeceğini vurguladığı aktarıldı.

Okan Buruk, çıkan kartlardan dolayı da rahatsızlığını dile getirdi.
KART KARARLARI GÜNDEMDE

Maçta verilen kart kararlarının da teknik heyetin gündeminde olduğu belirtildi. Buruk'un, oyuncuların gördüğü kartlar nedeniyle planlanan değişiklikleri erkene almak zorunda kaldığını dile getirdiği ifade edildi.

Yönetim, Okan Buruk'a destek verdi.
YÖNETİMDEN DESTEK

Galatasaray yönetiminin, teknik heyetin değerlendirmelerine destek verdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüp, sezon içinde benzer kararların farklı maçlarda da yaşandığını vurguladı.

Kulüp cephesi, daha önce oynanan Kocaelispor ve Konyaspor maçlarının ardından Gençlerbirliği karşılaşmasında da benzer bir durum yaşandığını belirtti. Bu sezon üçüncü kez gol iptali yaşandığı ifade edildi.

