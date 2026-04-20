Galatasaray'ın deplasmanda Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyet sonrası teknik direktör Okan Buruk'un maç içi kararlarla ilgili değerlendirmeleri öne çıktı. Sarı-kırmızılı ekip puan farkını artırırken, teknik heyet hakem yönetimine ilişkin eleştirilerini dile getirdi.
İPTAL EDİLEN GOL TEPKİSİ
Buruk'un, karşılaşmada iptal edilen golün oyun akışını doğrudan etkilediğini ifade ettiği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, golün geçerli sayılması durumunda skorun farklı bir noktaya taşınacağını ve oyunun seyrinin değişeceğini vurguladığı aktarıldı.
KART KARARLARI GÜNDEMDE
Maçta verilen kart kararlarının da teknik heyetin gündeminde olduğu belirtildi. Buruk'un, oyuncuların gördüğü kartlar nedeniyle planlanan değişiklikleri erkene almak zorunda kaldığını dile getirdiği ifade edildi.
YÖNETİMDEN DESTEK
Galatasaray yönetiminin, teknik heyetin değerlendirmelerine destek verdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüp, sezon içinde benzer kararların farklı maçlarda da yaşandığını vurguladı.
Kulüp cephesi, daha önce oynanan Kocaelispor ve Konyaspor maçlarının ardından Gençlerbirliği karşılaşmasında da benzer bir durum yaşandığını belirtti. Bu sezon üçüncü kez gol iptali yaşandığı ifade edildi.