Fred, Matteo Guendouzi'nin koluna girerek iki futbolcuyu birbirinden ayırdı ve gerilimi önledi.

Maç sonrası soyunma odalarına yönelen Fenerbahçe'de Milan Skriniar ile Matteo Guendouzi arasında tartışma yaşandı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, ev sahibi takımın dakika 120'de kazandığı penaltı ile 1-0 galip gelmesinin ardından kupaya veda etti.