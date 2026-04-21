Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, ev sahibi takımın dakika 120'de kazandığı penaltı ile 1-0 galip gelmesinin ardından kupaya veda etti.
Sarı-lacivertli oyuncular soyunma odalarına yönelirken Milan Skriniar ile Matteo Guendouzi arasında yaşanan tartışma dikkat çekti.
FRED ARAYA GİRDİ
Fenerbahçe'de Milan Skriniar ile Matteo Guendouzi arasındaki gerilimin büyümesini Fred önledi. Fred'in Matteo Guendouzi'nin koluna girerek ikiliyi birbirinden uzaklaştırdığı gözlemlendi.
İki futbolcu yedek kulübesine geldikten sonra tartışmanın sona erdiği görüldü.