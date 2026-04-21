Konyaspor mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe’de gerilim: Fred araya girdi

Ziraat Türkiye Kupası'na 120. dakikada yediği golle veda eden Fenerbahçe'de sinirler gerildi. Konyaspor mağlubiyeti sonrası Milan Skriniar ile Matteo Guendouzi birbirine girerken, büyüyen krizi araya giren Fred önledi.

  • Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 120. dakikada yediği penaltı golüyle 1-0 yenilerek kupadan elendi.
  • Maç sonrası soyunma odalarına yönelen Fenerbahçe'de Milan Skriniar ile Matteo Guendouzi arasında tartışma yaşandı.
  • Fred, Matteo Guendouzi'nin koluna girerek iki futbolcuyu birbirinden ayırdı ve gerilimi önledi.
  • İki futbolcu yedek kulübesine geldikten sonra tartışma sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, ev sahibi takımın dakika 120'de kazandığı penaltı ile 1-0 galip gelmesinin ardından kupaya veda etti.

Milan Skriniar ve Matteo Guendouzi tartıştı.

Sarı-lacivertli oyuncular soyunma odalarına yönelirken Milan Skriniar ile Matteo Guendouzi arasında yaşanan tartışma dikkat çekti.

FRED ARAYA GİRDİ

Fenerbahçe'de Milan Skriniar ile Matteo Guendouzi arasındaki gerilimin büyümesini Fred önledi. Fred'in Matteo Guendouzi'nin koluna girerek ikiliyi birbirinden uzaklaştırdığı gözlemlendi.

İki futbolcu yedek kulübesine geldikten sonra tartışmanın sona erdiği görüldü.

Kanaryadan ZTKya sürpriz veda! Konyaspor Fenerbahçeyi uzatmada 1-0la eledi

Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hakem konuşmaları
30. haftanın VAR kayıtları açıklandı

 Kanarya'dan ZTK'ya sürpriz veda! Konyaspor Fenerbahçe'yi uzatmada 1-0'la eledi
Konyaspor yarı finalde

