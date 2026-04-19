Fatih Tekke'den maç sonrası açıklama: Bu oyuncular alkışı hak ediyor

"Her şey istediğimiz gibi giderken son dakika golü yedik. Bunlar futbolun içinde var. Bu oyuncular alkışı hak ediyor. Son dakikada 3 puanı kaybetmek üzücü artık kalan maçlara bakmalıyız"

Fatih Tekke'den maç sonrası açıklama: Bu oyuncular alkışı hak ediyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçtan sonra futbolcularına sahip çıktı. Maçın 1-0 bitebileceğini söyleyen Tekke, "Herşey istediğimiz gibi giderken bir hata bize pahalıya patladı. Bunlar oluyor. Futbolcularım alkışı hak ediyor. Oyunu kontrol edebilseydik kazanabilirdik.
Bunda benim hatam da var. Yapacak bir şey yok. Oyun olarak geçen haftaki kadar iyi oynadığımızı düşünmüyorum Herkes çok üzgün ama devam etmemiz gerekir" ifadesini kullandı.


ÇOK GÜZEL AMBİYANS VAR

2014 yılından beri teknik direktörlük yapmaya çalıştığını söyleyen Tekke, "İçerde çok güzel ambiyans var. Fedakarlık yapanlar var. Onlara diyecek hiçbir şey yok. Bence bir yıl daha alkışı hak ediyorlar. Taraftarımız da alkışladı. Böyle olması gerekiyor. Onları sevindirebilseydik çok daha güzel olacaktı" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe istedi Beşiktaş kapıyor! Dünya yıldızı Süper Lig yolunda
Fenerbahçe istedi Beşiktaş kapıyor!

 Avrupa'nın kraliçesi Kanarya! Fenerbahçe Kadınlar Euroleague finalinde Galatasaray'ı 68-55 yendi
Avrupa şampiyonu Fenerbahçe

