Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçtan sonra futbolcularına sahip çıktı. Maçın 1-0 bitebileceğini söyleyen Tekke, "Herşey istediğimiz gibi giderken bir hata bize pahalıya patladı. Bunlar oluyor. Futbolcularım alkışı hak ediyor. Oyunu kontrol edebilseydik kazanabilirdik.

Bunda benim hatam da var. Yapacak bir şey yok. Oyun olarak geçen haftaki kadar iyi oynadığımızı düşünmüyorum Herkes çok üzgün ama devam etmemiz gerekir" ifadesini kullandı.



ÇOK GÜZEL AMBİYANS VAR



2014 yılından beri teknik direktörlük yapmaya çalıştığını söyleyen Tekke, "İçerde çok güzel ambiyans var. Fedakarlık yapanlar var. Onlara diyecek hiçbir şey yok. Bence bir yıl daha alkışı hak ediyorlar. Taraftarımız da alkışladı. Böyle olması gerekiyor. Onları sevindirebilseydik çok daha güzel olacaktı" ifadesini kullandı.

