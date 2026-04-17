Avrupa'nın kraliçesi Kanarya! Fenerbahçe Kadınlar Euroleague finalinde Galatasaray'ı 68-55 yendi

Kadınlar EuroLeague finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin 12 yıl sonra kupa için karşılaştığı zorlu derbiden galip ayrılan taraf, 68-55'lik skorla sarı lacivertliler oldu.

  • Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 139-128 yenerek Kadınlar Euroleague şampiyonu oldu.
  • Fenerbahçe Opet, 2023 ve 2024'ten sonra üst üste üçüncü kez Euroleague şampiyonluğunu kazandı.
  • Fenerbahçe Opet yarı finalde Spar Girona'yı 76-59, Galatasaray Çağdaş Faktoring ise Casademont Zaragoza'yı 63-56 yenerek finale yükseldi.
  • İki Türk takımı 12 yıl sonra yeniden Euroleague finalinde karşılaştı.

Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i yenerek Kadınlar Euroleague şampiyonu oldu.

Fenerbahçe Medicana son 4 sezondaki 3. şampiyonluğunu kazandı

ÇEYREKLERE GÖRE SONUÇLAR

1. ÇEYREK | GALATASARAY Ç.F: 52-61 :FENERBAHÇE OPET
2. ÇEYREK | GALATASARAY Ç.F: 32-37 :FENERBAHÇE OPET
3. ÇEYREK | GALATASARAY Ç.F: 45-51 :FENERBAHÇE OPET

Fenerbahçe Opet toplamda 3. zaferini yaşadı

SON 4 SENEDE 3 ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe Opet, son yıllarda EuroLeague Women'ın en güçlü takımlarından biri olarak adınıdan söz ettirmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekip, 2023 ve 2024 yıllarında kupayı kazanarak Avrupa'da zirveye yerleşmişti. Kanarya, 2026'yı da zirvede tamamladı.

Kanarya 2022-2023 sezonudna ÇBK Mersin'i ve 2023-2024 sezonunda da ESBVA-LM'yi yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Fenerbahçe Opet bir kez daha adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı

FİNALE NASIL GELDİLER?

İki takımın finale geliş yolu da son derece güçlüydü. Fenerbahçe Opet yarı finalde Spar Girona'yı 76-59 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Galatasaray Çağdaş Faktoring ise ev sahibi Casademont Zaragoza'yı 63-56 yenerek büyük finale yükseldi. Böylece Avrupa kadın basketbolunun en büyük kupasında, 12 yıl sonra yeniden iki Türk takımı final sahnesinde buluştu.

Kadınlar EuroLeague Türk finali! Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaşacak
Fenerbahçe Avrupa finalinde

