Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i yenerek Kadınlar Euroleague şampiyonu oldu.
ÇEYREKLERE GÖRE SONUÇLAR
1. ÇEYREK | GALATASARAY Ç.F: 52-61 :FENERBAHÇE OPET
2. ÇEYREK | GALATASARAY Ç.F: 32-37 :FENERBAHÇE OPET
3. ÇEYREK | GALATASARAY Ç.F: 45-51 :FENERBAHÇE OPET
SON 4 SENEDE 3 ŞAMPİYONLUK
Fenerbahçe Opet, son yıllarda EuroLeague Women'ın en güçlü takımlarından biri olarak adınıdan söz ettirmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekip, 2023 ve 2024 yıllarında kupayı kazanarak Avrupa'da zirveye yerleşmişti. Kanarya, 2026'yı da zirvede tamamladı.
Kanarya 2022-2023 sezonudna ÇBK Mersin'i ve 2023-2024 sezonunda da ESBVA-LM'yi yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.
FİNALE NASIL GELDİLER?
İki takımın finale geliş yolu da son derece güçlüydü. Fenerbahçe Opet yarı finalde Spar Girona'yı 76-59 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Galatasaray Çağdaş Faktoring ise ev sahibi Casademont Zaragoza'yı 63-56 yenerek büyük finale yükseldi. Böylece Avrupa kadın basketbolunun en büyük kupasında, 12 yıl sonra yeniden iki Türk takımı final sahnesinde buluştu.