Fenerbahçe Opet bir kez daha adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı

FİNALE NASIL GELDİLER?

İki takımın finale geliş yolu da son derece güçlüydü. Fenerbahçe Opet yarı finalde Spar Girona'yı 76-59 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Galatasaray Çağdaş Faktoring ise ev sahibi Casademont Zaragoza'yı 63-56 yenerek büyük finale yükseldi. Böylece Avrupa kadın basketbolunun en büyük kupasında, 12 yıl sonra yeniden iki Türk takımı final sahnesinde buluştu.