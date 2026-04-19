Beşiktaş, yeni sezonun golcü planlamasında ses getirecek bir hamle için kolları sıvadı. Siyah-beyazlıların gündemine gelen son isim Romelu Lukaku oldu. Napoli'de zor bir sezon geçiren Belçikalı yıldızın yaz transfer döneminde ayrılığa yakın olduğu konuşulurken, Beşiktaş'ın da devreye girdiği öne sürüldü.
TAKIMINDAN AYRILABİLİR
Napoli forması altında bu sezon beklenen sürekliliği yakalayamayan 32 yaşındaki santrforun geleceği ciddi biçimde tartışılıyor. Fiziksel sorunlar ve kulüp içi gerilimlerle gündeme gelen Lukaku'nun İtalya'daki denklemden çıkabileceği, bu nedenle yaz aylarında transfer pazarının en dikkat çeken forvet hamlelerinden birine dönüşeceği belirtiliyor.
BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ
Yeni sezonda hücum hattına ağırlık, tecrübe ve doğrudan skor katkısı eklemek isteyen Beşiktaş'ta Lukaku ismi büyük yankı uyandırdı. Siyah-beyazlıların, Belçikalı yıldızın durumunu yakından takip ettiği ve şartların oluşması halinde somut adımlar atabileceği ifade ediliyor.
Lukaku dosyasının Beşiktaş açısından yalnızca büyük bir yıldız transferi olarak değil, doğrudan hücum gücünü yukarı taşıyacak kritik bir operasyon olarak görüldüğü anlaşılıyor. Özellikle santrfor hattında fark yaratacak bir profile yönelen siyah-beyazlılar için bu isim, yaz döneminin en dikkat çekici hedeflerinden biri haline gelmiş durumda.
NAPOLİ AYRILIĞA SICAK
İtalya cephesinde oluşan tablo, Lukaku için ayrılık ihtimalini güçlendiren başlıkları beraberinde getiriyor. Napoli'de yaşanan son gelişmeler, oyuncunun kulüpteki geleceğinin eskisi kadar güçlü olmadığını ortaya koyuyor. Sözleşmesinin 2027'ye kadar devam etmesine rağmen yaz döneminde yeni bir yol ayrımının doğabileceği değerlendiriliyor.
Belçikalı yıldızın sezon boyunca yaşadığı fiziksel sorunlar nedeniyle ritim yakalayamaması da bu ayrılık ihtimalini besleyen ana unsurlardan biri oldu. Napoli'nin, uygun şartların oluşması halinde oyuncunun ayrılığına tamamen kapalı olmadığı konuşuluyor.
BONSERVİSİ 10-15 MİLYON EURO BANDINDA
Lukaku transferinde en çok dikkat çeken başlıklardan biri bonservis bedeli. Güncel haber akışında Napoli'nin Belçikalı golcü için 10 milyon euro seviyesinden 15 milyon euro bandına kadar uzanan beklentiler içinde olduğu konuşuluyor.
FENERBAHÇE DE GÜNDEMDE
Romelu Lukaku'nun adı daha önce Fenerbahçe ile de anılmıştı. Şimdi ise Beşiktaş'ın da aynı forvet dosyasında öne çıkması, Süper Lig'in iki büyük kulübünün aynı isim üzerinde buluşabileceği yorumlarını güçlendirdi.
Bu tablo, yaz transfer döneminde Lukaku etrafında yalnızca İtalya değil Türkiye merkezli de yüksek sesli bir yarış oluşabileceğini gösteriyor. Ancak şu aşamada süreç daha çok ilgi ve temas düzeyinde ilerleyen bir transfer dosyası görünümünde.
124 KEZ FORMA GİYDİ
Romelu Lukaku, kulüp kariyerinde zorlu bir dönemden geçse de milli takım performansıyla hâlâ çok güçlü bir profil sunuyor. Belçika Milli Takımı formasını 124 kez giyen tecrübeli santrfor, 89 gole ulaşarak ülke futbol tarihinin en üretken isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.