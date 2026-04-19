Belçikalı yıldızın sezon boyunca yaşadığı fiziksel sorunlar nedeniyle ritim yakalayamaması da bu ayrılık ihtimalini besleyen ana unsurlardan biri oldu. Napoli'nin, uygun şartların oluşması halinde oyuncunun ayrılığına tamamen kapalı olmadığı konuşuluyor.

İtalya cephesinde oluşan tablo, Lukaku için ayrılık ihtimalini güçlendiren başlıkları beraberinde getiriyor. Napoli'de yaşanan son gelişmeler, oyuncunun kulüpteki geleceğinin eskisi kadar güçlü olmadığını ortaya koyuyor. Sözleşmesinin 2027'ye kadar devam etmesine rağmen yaz döneminde yeni bir yol ayrımının doğabileceği değerlendiriliyor.

Romelu Lukaku'nun 10-15 milyon euro bandında Napoli'den ayrılması bekleniyor

BONSERVİSİ 10-15 MİLYON EURO BANDINDA

Lukaku transferinde en çok dikkat çeken başlıklardan biri bonservis bedeli. Güncel haber akışında Napoli'nin Belçikalı golcü için 10 milyon euro seviyesinden 15 milyon euro bandına kadar uzanan beklentiler içinde olduğu konuşuluyor.

FENERBAHÇE DE GÜNDEMDE

Romelu Lukaku'nun adı daha önce Fenerbahçe ile de anılmıştı. Şimdi ise Beşiktaş'ın da aynı forvet dosyasında öne çıkması, Süper Lig'in iki büyük kulübünün aynı isim üzerinde buluşabileceği yorumlarını güçlendirdi.

Bu tablo, yaz transfer döneminde Lukaku etrafında yalnızca İtalya değil Türkiye merkezli de yüksek sesli bir yarış oluşabileceğini gösteriyor. Ancak şu aşamada süreç daha çok ilgi ve temas düzeyinde ilerleyen bir transfer dosyası görünümünde.

124 KEZ FORMA GİYDİ

Romelu Lukaku, kulüp kariyerinde zorlu bir dönemden geçse de milli takım performansıyla hâlâ çok güçlü bir profil sunuyor. Belçika Milli Takımı formasını 124 kez giyen tecrübeli santrfor, 89 gole ulaşarak ülke futbol tarihinin en üretken isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.