Real Madrid'de dev operasyon! Arda Güler'in yeni hocası belli oluyor

Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda edilmesinin ardından teknik direktör Alvaro Arbeloa ile yolların ayrılması gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan analizlerde, Arda Güler'in yeni teknik direktörü için öne çıkan ismin Mauricio Pochettino olduğu yazıldı.

  • Real Madrid Teknik Direktörü Raul Arbeloa, La Liga'daki şampiyonluk yarışındaki tablo ve Avrupa'daki erken elenmeden sonra görevden ayrılacak.
  • Real Madrid Başkanı Florentino Perez yeni teknik direktör için değerlendirmelere başladı ve adaylar arasında Zinedine Zidane, Didier Deschamps ve Mauricio Pochettino bulunuyor.
  • Mauricio Pochettino'nun 2026 FIFA Dünya Kupası sonrasında Real Madrid'in başına geçebileceği iddia edildi.
  • Florentino Perez, Arda Güler'i takımın dokunulmaz oyuncuları arasında görüyor.
  • Arda Güler, Bayern Münih maçında attığı golle Real Madrid tarihindeki en erken UEFA Şampiyonlar Ligi golünü kaydetti ve haftanın 11'ine seçildi.

Arbeloa'nın geleceği netleşti. Xabi Alonso'nun ardından göreve getirilen İspanyol çalıştırıcının, La Liga'da şampiyonluk yarışında yaşanan tablo ve Avrupa'daki erken vedanın ardından görevden ayrılacağı öne çıktı.

PEREZ YENİ HOCA İÇİN KARAR AŞAMASINDA

İspanyol basınında yer alan analizlerde, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in yeni teknik direktör için değerlendirmelere başladığı belirtildi. Adaylar arasında kulübe daha önce üst üste üç kez Şampiyonlar Ligi kazandıran Zinedine Zidane'ın da yer aldığı ifade edildi.

Mundo Deportivo'nun yorumunda, Florentino Perez'in Zidane'ın geri dönmesini istediği ancak bu ihtimalin düşük olduğu vurgulandı. Aynı değerlendirmede, Didier Deschamps'ın da adaylar arasında bulunduğu kaydedildi.

POCHETTINO İDDİASI GÜÇ KAZANDI

Real Madrid için öne çıkan son ismin Mauricio Pochettino olduğu kaydedildi. Tottenham'ı 2019 yılında Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan Arjantinli teknik adamın, PSG ve Chelsea'nin ardından Eylül 2024'te ABD Milli Takımı'nın başına geçtiği hatırlatıldı.

İspanyol basınındaki değerlendirmelerde, Pochettino'nun 2026 FIFA Dünya Kupası sonrasında Real Madrid'in başına geçebileceği iddiasına yer verildi. Aynı yorumlarda, Florentino Perez'in Arjantinli teknik adamı uzun süredir beğendiği vurgulandı.

ARDA GÜLER DOKUNULMAZLAR ARASINDA

Haberde, Real Madrid'de yeni teknik direktörün belli olmasıyla birlikte yaz transfer döneminde takımdan ayrılabilecek isimlerin de netleşmeye başladığı aktarıldı. Carvajal ve Alaba ile sözleşme yenilenmemesi, Ceballos, Camavinga, Gonzalo, Fran Garcia ve Asencio'nun da transfer listesine konulması ihtimali üzerinde duruldu. Mastantuono için ise kiralama seçeneğinin gündemde olduğu ifade edildi.

Aynı haberde, Florentino Perez'in Arda Güler'i takımın dokunulmaz oyuncuları arasında gördüğü yazıldı.

ARDA GÜLER REKORLARLA ÖNE ÇIKTI

Milli futbolcunun Bayern Münih maçının 35. saniyesinde attığı golün, Real Madrid tarihindeki en erken UEFA Şampiyonlar Ligi golü olduğu belirtildi. Arda Güler'in ayrıca bir Şampiyonlar Ligi eleme turu maçında frikikten gol atan en genç futbolcu olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Genç yıldızın performansının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi haftanın 11'ine seçilmesi de İspanyol basınında öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Arda Güler Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi: UEFA'dan övgü

