Arda Güler, Bayern Münih maçında attığı golle Real Madrid tarihindeki en erken UEFA Şampiyonlar Ligi golünü kaydetti ve haftanın 11'ine seçildi.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez yeni teknik direktör için değerlendirmelere başladı ve adaylar arasında Zinedine Zidane, Didier Deschamps ve Mauricio Pochettino bulunuyor.

Arbeloa'nın Real Madrid'deki geleceği tehlike altında

PEREZ YENİ HOCA İÇİN KARAR AŞAMASINDA

İspanyol basınında yer alan analizlerde, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in yeni teknik direktör için değerlendirmelere başladığı belirtildi. Adaylar arasında kulübe daha önce üst üste üç kez Şampiyonlar Ligi kazandıran Zinedine Zidane'ın da yer aldığı ifade edildi.

Mundo Deportivo'nun yorumunda, Florentino Perez'in Zidane'ın geri dönmesini istediği ancak bu ihtimalin düşük olduğu vurgulandı. Aynı değerlendirmede, Didier Deschamps'ın da adaylar arasında bulunduğu kaydedildi.