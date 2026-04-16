Kadıköy'de oynanan 23 maçta Fenerbahçe 18 galibiyet elde ederken, Rizespor 2 kez kazandı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 53 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

İki takım lig tarihinde 48. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 47 maçta Fenerbahçe 32 galibiyet alırken, 8 maç berabere sonuçlandı. Çaykur Rizespor ise 7 karşılaşmada sahadan galip ayrıldı.

Fenerbahçe, bugün kazanırsa maç fazlasıyla liderliğe yükselecek.

SERİDE ÜSTÜNLÜK

İki takım arasında oynanan son 16 lig maçında beraberlik çıkmadı. Fenerbahçe bu karşılaşmaların 15'ini kazanırken, Rizespor 1 kez galip geldi. Bu süreçte sarı-lacivertliler 51 gol atarken, Karadeniz ekibi 16 gol kaydetti.

Fenerbahçe, sahasında oynayacağı bu mücadelede hem serisini sürdürmek hem de zirve yarışında avantaj yakalamak için sahaya çıkacak.