Fenerbahçe liderlik için sahada! Tedesco'dan farklı 11 tercihi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 30. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, kazanması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

3 MAÇLIK SERİ

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, haftaya 66 puanla ikinci sırada girdi. Lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, sahadan galibiyetle ayrılması halinde geçici olarak zirveye yükselecek.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-2 kazanmıştı.

EKSİKLER VE KART SINIRI

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Marco Asensio ile hazır olmayan Edson Álvarez kadroda yer almayacak. Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek'in ise maç kadrosunda olması bekleniyor.

Öte yandan Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

REKABETTE 48. MAÇ

İki takım lig tarihinde 48. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 47 maçta Fenerbahçe 32 galibiyet alırken, 8 maç berabere sonuçlandı. Çaykur Rizespor ise 7 karşılaşmada sahadan galip ayrıldı.

Kadıköy'de oynanan 23 maçta Fenerbahçe 18 galibiyet elde ederken, Rizespor 2 kez kazandı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 53 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

SERİDE ÜSTÜNLÜK

İki takım arasında oynanan son 16 lig maçında beraberlik çıkmadı. Fenerbahçe bu karşılaşmaların 15'ini kazanırken, Rizespor 1 kez galip geldi. Bu süreçte sarı-lacivertliler 51 gol atarken, Karadeniz ekibi 16 gol kaydetti.

Fenerbahçe, sahasında oynayacağı bu mücadelede hem serisini sürdürmek hem de zirve yarışında avantaj yakalamak için sahaya çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem, Cherif.

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Taylan, Augusto, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Ali Sowe.

