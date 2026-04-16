Bernardo Silva'dan Galatasaray'a müjde gibi sözler! Ayrılığını açıkladı

Galatasaray ile uzun süredir transfer gündeminde yer alan Bernardo Silva hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Manchester City, Portekizli yıldızın sezon sonunda kulüpten ayrılacağını resmen açıkladı. Silva da paylaşımıyla transferine yeşil ışık yaktı. İşte detaylar...

  • Bernardo Silva, Manchester City'den 9 yıl sonra ayrılacağını Instagram hesabından resmen duyurdu.
  • Portekizli futbolcu, Manchester City'de bulunduğu süre boyunca The Centurions, domestic quadruple, Treble ve Four In A Row dahil birçok şampiyonluk kazandı.
  • 31 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Manchester City formasıyla 44 maçta 3 gol atıp 5 asist yaptı.
  • Bernardo Silva, teknik direktör Pep Guardiola, teknik ekip ve takım arkadaşlarına teşekkür ederek sezonun kalan haftalarında mücadele edeceklerini belirtti.
  • Futbolcunun güncel piyasa değeri 27 milyon Euro olarak görünüyor.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu Bernardı Silva, gündemin ilk sırasında yer alıyordu. Sarı kırmızılı taraftarları da son derece heyecanlandıran yıldız oyuncunun geleceği merak konusuydu.

Portekizli 10 numara, yaptığı açıklamayla ayrılığını resmen duyurdu.

Bernardo Silva kontratı bittikten sonra bedava transfer olabilecek

Bernardo Silva, Instagram hesabından şu sözlere yer verdi;

"9 yıl önce buraya geldiğimde, küçük bir çocuğun hayatında başarılı olmak, büyük şeyler başarmak hayaliyle gelmiştim. Bu şehir ve bu kulüp bana umduğumdan çok daha fazlasını verdi. Birlikte kazandığımız ve başardığımız şeyler kalbimde sonsuza dek yaşayacak bir miras. The Centurions, domestic quadruple, Treble, Four In A Row ve çok daha fazlası... O kadar da kötü değildi"

"Birkaç ay sonra bu şehirden veda etme vakti geliyor. Burada sadece bir futbol kulübü olarak değil, aynı zamanda evliliğimi ve ailemi başlattığım yerde de çok şey kazandık. Kalbimin derinliklerinden, Ines ve Carlota, teşekkür ederim!"

"Kulübe, Pep'e, teknik ekibe ve bu 9 yıl boyunca yanımda olan tüm takım arkadaşlarıma: Tüm bu anılar için ve beni bu yolculuğun bir parçası yaptığınız için teşekkür ederim. Antrenman sahasında yarattığımız atmosfer bana kendimi evimde ve büyük bir ailenin parçası gibi hissettirdi. Gelin birlikte bu son haftaların tadını çıkaralım ve bu sezonun bize hâlâ getireceği her şey için savaşalım.Hepinizi seviyorum."

31 yaşındaki orta saha bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 44 maçta 3 kez ağları sarstı. Ayrıca 5 de asist yaparak toplamda tabelayı 8 kez değiştirmiş oldu. Güncel piyasa değeri ise 27 milyon Euro olarak gözüküyor.

