Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu Bernardı Silva, gündemin ilk sırasında yer alıyordu. Sarı kırmızılı taraftarları da son derece heyecanlandıran yıldız oyuncunun geleceği merak konusuydu.
Portekizli 10 numara, yaptığı açıklamayla ayrılığını resmen duyurdu.
Bernardo Silva, Instagram hesabından şu sözlere yer verdi;
"9 yıl önce buraya geldiğimde, küçük bir çocuğun hayatında başarılı olmak, büyük şeyler başarmak hayaliyle gelmiştim. Bu şehir ve bu kulüp bana umduğumdan çok daha fazlasını verdi. Birlikte kazandığımız ve başardığımız şeyler kalbimde sonsuza dek yaşayacak bir miras. The Centurions, domestic quadruple, Treble, Four In A Row ve çok daha fazlası... O kadar da kötü değildi"
"Birkaç ay sonra bu şehirden veda etme vakti geliyor. Burada sadece bir futbol kulübü olarak değil, aynı zamanda evliliğimi ve ailemi başlattığım yerde de çok şey kazandık. Kalbimin derinliklerinden, Ines ve Carlota, teşekkür ederim!"
"Kulübe, Pep'e, teknik ekibe ve bu 9 yıl boyunca yanımda olan tüm takım arkadaşlarıma: Tüm bu anılar için ve beni bu yolculuğun bir parçası yaptığınız için teşekkür ederim. Antrenman sahasında yarattığımız atmosfer bana kendimi evimde ve büyük bir ailenin parçası gibi hissettirdi. Gelin birlikte bu son haftaların tadını çıkaralım ve bu sezonun bize hâlâ getireceği her şey için savaşalım.Hepinizi seviyorum."
8 GOLDE ADI VAR
31 yaşındaki orta saha bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 44 maçta 3 kez ağları sarstı. Ayrıca 5 de asist yaparak toplamda tabelayı 8 kez değiştirmiş oldu. Güncel piyasa değeri ise 27 milyon Euro olarak gözüküyor.