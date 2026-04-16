Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, taraftara açık antrenman öncesinde basın mensuplarına kapsamlı açıklamalarda bulundu. Yoğun fikstürün ardından daha rahat bir haftaya girdiklerini belirten Buruk, takımın mevcut konumuna dikkat çekti.
"İPLER BİZİM ELİMİZDE"
Buruk, sezon boyunca üç kulvarda oynanan maçların oyuncular üzerinde fiziksel ve mental yük oluşturduğunu ifade etti. "Yaklaşık 47 maç oynadık. Bu süreç oyuncuları yıpratabiliyor ama bugün ligde lideriz ve 2 puan öndeyiz. En yakın rakibimizle sahamızda oynayacağız. Tüm ipler bizim elimizde" sözleriyle mevcut tabloyu değerlendirdi.
Deneyimli teknik adam, takım içindeki sakatlıklara da değinerek, "Osimhen, Asprilla ve diğer oyunculardaki eksikler yükü artırdı. Buna rağmen bulunduğumuz konum önemli" ifadelerini kullandı.
"SORUMLULUK BENİM"
Oyuncularına olan güvenini vurgulayan Buruk, puan kayıplarının sorumluluğunu üstlendiğini söyledi. "Hatalar varsa sorumlusu benim. Oyuncularıma güveniyorum. Birlikte şampiyon olacağız" açıklamasını yaptı.
Eleştirilerle ilgili de konuşan Buruk, sosyal medyadaki yorumları doğal karşıladığını ancak takımın odağının saha içinde olduğunu belirtti.
OSIMHEN İÇİN KARAR MAÇ GÜNÜ
Victor Osimhen'in son durumuna ilişkin bilgi veren Buruk, Nijeryalı oyuncunun takımla çalışmalara başladığını açıkladı. "Antrenmanın büyük bölümünde bizimleydi. Fiziksel durumu iyi. Hafta sonu için durumunu değerlendireceğiz" dedi.
Buruk ayrıca, kalan haftalarda disiplin ve konsantrasyon vurgusu yaparak "Bu 4 haftayı kazanacağız" ifadesini kullandı. Galatasaray, ligde lider konumda girilen bu süreçte hem şampiyonluk hem de kupa hedefi doğrultusunda hazırlıklarını sürdürüyor.