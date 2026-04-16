Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"İPLER BİZİM ELİMİZDE"

Buruk, sezon boyunca üç kulvarda oynanan maçların oyuncular üzerinde fiziksel ve mental yük oluşturduğunu ifade etti. "Yaklaşık 47 maç oynadık. Bu süreç oyuncuları yıpratabiliyor ama bugün ligde lideriz ve 2 puan öndeyiz. En yakın rakibimizle sahamızda oynayacağız. Tüm ipler bizim elimizde" sözleriyle mevcut tabloyu değerlendirdi.

Deneyimli teknik adam, takım içindeki sakatlıklara da değinerek, "Osimhen, Asprilla ve diğer oyunculardaki eksikler yükü artırdı. Buna rağmen bulunduğumuz konum önemli" ifadelerini kullandı.