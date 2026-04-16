Victor Osimhen, Liverpool deplasmanında sakatlanan kol bölgesi nedeniyle henüz tam olarak hazır değil.

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool deplasmanında sakatlanan Victor Osimhen, takımla çalışmalara başlamasına rağmen henüz tam olarak hazır değil. Teknik heyet, oyuncunun dönüş sürecini kontrollü şekilde ilerletiyor.

Kulüp doktorları, Gençlerbirliği karşılaşmasında yaşanabilecek olası bir temasın oyuncunun durumunu yeniden riske atabileceğini teknik direktör Okan Buruk'a iletti. Özellikle kol bölgesine alınacak bir darbenin, bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi açısından sorun oluşturabileceği değerlendiriliyor. Ancak Osimhen, Gençlerbirliği maçında süre almak istiyor.

Osimhen, Fenerbahçe derbisinde sahada olacak.

SÜRE PLANI BELİRLENİYOR

Osimhen için özel koruyucu bandaj hazırlanırken, oyuncunun Gençlerbirliği maçında kısa süreli de olsa forma giymesi ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak teknik heyetin, oyuncunun tam hazır olmadan sahaya çıkmasına sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Takımla çalışmalara başlamasına rağmen fiziksel olarak tam seviyeye ulaşması için zamana ihtiyaç duyan Osimhen'in, Ankara deplasmanında süre almasının düşük ihtimal olduğu ifade ediliyor.