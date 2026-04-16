Osimhen doktorları dinlemiyor! Derbi tehlikesi

Galatasaray’da Victor Osimhen’in Gençlerbirliği maçında forma giymesi riskli bulundu. Sağlık ekibi, oyuncunun derbiye hazır tutulmasını öncelik olarak belirledi. Ancak Osimhen, Gençlerbirliği maçında süre almak istiyor.

Osimhen doktorları dinlemiyor! Derbi tehlikesi
  • Victor Osimhen, Liverpool deplasmanında sakatlanan kol bölgesi nedeniyle henüz tam olarak hazır değil.
  • Galatasaray sağlık ekibi, Gençlerbirliği maçında alınacak olası bir darbenin Fenerbahçe derbisi öncesi risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.
  • Teknik direktör Okan Buruk, Osimhen'in tam hazır olmadan sahaya çıkmasına sıcak bakmıyor.
  • Osimhen için özel koruyucu bandaj hazırlanırken, oyuncunun Gençlerbirliği maçında kısa süreli forma giyme ihtimali değerlendiriliyor.
  • Osimhen'in Ankara deplasmanında süre alma ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool deplasmanında sakatlanan Victor Osimhen, takımla çalışmalara başlamasına rağmen henüz tam olarak hazır değil. Teknik heyet, oyuncunun dönüş sürecini kontrollü şekilde ilerletiyor.

Osimhen'in sakatlandığı pozisyon.
SAĞLIK EKİBİNDEN UYARI

Kulüp doktorları, Gençlerbirliği karşılaşmasında yaşanabilecek olası bir temasın oyuncunun durumunu yeniden riske atabileceğini teknik direktör Okan Buruk'a iletti. Özellikle kol bölgesine alınacak bir darbenin, bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi açısından sorun oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Ancak Osimhen, Gençlerbirliği maçında süre almak istiyor.

Osimhen, Fenerbahçe derbisinde sahada olacak.
SÜRE PLANI BELİRLENİYOR

Osimhen için özel koruyucu bandaj hazırlanırken, oyuncunun Gençlerbirliği maçında kısa süreli de olsa forma giymesi ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak teknik heyetin, oyuncunun tam hazır olmadan sahaya çıkmasına sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Takımla çalışmalara başlamasına rağmen fiziksel olarak tam seviyeye ulaşması için zamana ihtiyaç duyan Osimhen'in, Ankara deplasmanında süre almasının düşük ihtimal olduğu ifade ediliyor.

Okan Buruk'tan kötü gidiş ve Osimhen sözleri!
Buruk'tan kötü gidiş ve Osimhen sözleri!

