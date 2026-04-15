Beşiktaş'ın UEFA tarafından Finansal Fair Play kapsamında verilen para cezasına karşı yürüttüğü hukuki süreç sonuçlandı. Siyah-beyazlı kulüp, daha önce UEFA Temyiz Kurulu'ndan sonuç alamadığı dosyayı bu kez Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşıdı.

UEFA, kadro maliyeti kuralının ihlal edildiği gerekçesiyle Beşiktaş'a 900 bin euro para cezası vermişti. 2024-2025 izleme dönemine ilişkin incelemede, kulübün kadro maliyeti oranının yüzde 84,9'a ulaştığı ve belirlenen yüzde 80 sınırını aştığı belirtildi. Beyan edilen maliyet fazlasının ise 5 milyon 246 bin euro olduğu kaydedildi.

CAS'TAN NET KARAR

Beşiktaş savunmasında Türk lirasındaki değer kaybı, yüksek enflasyon ve yönetim değişikliklerinin oluşturduğu ek maliyetleri gerekçe gösterdi. Ancak CAS, bu unsurların hafifletici neden olarak kabul edilmesi için yeterli somut dayanak bulunmadığına hükmetti.

Mahkeme, UEFA'nın uyguladığı yaptırımın orantılı olduğuna ve eşit muamele ilkesine aykırılık bulunmadığına karar verdi. Bu kararla birlikte Beşiktaş'a verilen para cezası kesinleşmiş oldu.