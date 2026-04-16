Real Madrid formasıyla Bayern Münih karşısında iki gol atan Arda Güler, karşılaşmanın en çok konuşulan ismi oldu. Genç oyuncunun performansı, Avrupa futbolunun önemli isimlerinden övgü aldı.
HENRY: "SORUMLULUK ALIYOR"
Thierry Henry, Arda Güler'in performansına ilişkin yaptığı değerlendirmede, oyuncunun sahadaki etkisine dikkat çekti. Henry, "Arda Güler sadece oynamıyor; sorumluluk alıyor. İki gol attı ve o frikik... Dünya klasıydı. Bu seviyede bunu yapabilmek karakterini gösterir. Saklanmıyor, topu istiyor ve maça hükmediyor" ifadelerini kullandı.
Fransız futbol adamı, genç oyuncunun artık potansiyel aşamasını geçtiğini belirterek, "Bu seviyede öne çıkan bir oyuncu için artık potansiyelden değil, ulaştığı seviyeden söz edilir. Arda Güler elit bir oyuncu" dedi.
LAHM'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM
Philipp Lahm da Arda Güler'in performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lahm, "Arda Güler'in golü öğretilemeyecek bir an. Bu sadece bir gol değil, futbolun en üst seviyede yaşandığı bir an" sözleriyle genç oyuncunun performansını yorumladı.
Bayern Münih karşısında attığı gollerle öne çıkan Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla Avrupa arenasındaki en dikkat çekici performanslarından birine imza attı.