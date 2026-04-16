Real Madrid formasıyla Bayern Münih karşısında iki gol atan Arda Güler, karşılaşmanın en çok konuşulan ismi oldu. Genç oyuncunun performansı, Avrupa futbolunun önemli isimlerinden övgü aldı.

HENRY: "SORUMLULUK ALIYOR"

Thierry Henry, Arda Güler'in performansına ilişkin yaptığı değerlendirmede, oyuncunun sahadaki etkisine dikkat çekti. Henry, "Arda Güler sadece oynamıyor; sorumluluk alıyor. İki gol attı ve o frikik... Dünya klasıydı. Bu seviyede bunu yapabilmek karakterini gösterir. Saklanmıyor, topu istiyor ve maça hükmediyor" ifadelerini kullandı.

Fransız futbol adamı, genç oyuncunun artık potansiyel aşamasını geçtiğini belirterek, "Bu seviyede öne çıkan bir oyuncu için artık potansiyelden değil, ulaştığı seviyeden söz edilir. Arda Güler elit bir oyuncu" dedi.