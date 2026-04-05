CANLI YAYIN
Geri

Trabzonspor'dan dev bütçelere saha içi yanıt: Şampiyonluk ateşi yandı

Bordo-Mavililer kendisinden 5 kat fazla bütçelerle kurulan takımlarla şampiyonluk mücadelesi veriyor. Teknik patron Fatih Tekke'nin G.Saray zaferi sonrası öğrencilerine "Sizinle gurur duyuyorum" dediği öğrenildi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de sezon başından bu yana yazdığı hikayeyi zirveye taşıdı.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA DEV ADIM

Bordo-Mavililer, lider Galatasaray karşısında aldığı 2-1'lik kritik galibiyetle şampiyonluk yarışında iddiasını güçlendirirken, şehirde "şampiyonluk" sesleri yükselmeye başladı.

yaşındaki teknik adam, Galatasaray maçının ardından oyuncularını alnından öptü. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

Karadeniz ekibinin bu başarısı, bütçe farkına rağmen ortaya koyduğu mücadeleyle "peri masalı" olarak yorumlandı.

ALNINIZDAN ÖPÜYORUM

Kendilerinden katbekat yüksek maliyetlerle kurulan rakiplerine karşı verilen bu direnç, futbol kamuoyunda büyük takdir topladı. Gecenin en dikkat çeken anı ise soyunma odasında yaşandı. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Fatih Tekke, doğrudan soyunma odasına giderek oyuncularına kısa ama anlam yüklü bir konuşma yaptı: "Tebrik ediyorum sizi galip geldiğiniz için değil. Bu kadar karakterli, inanarak oynayan bir takım görmedim. Bizim geleneklerimizde yapılacak tek bir şey var... Alnınızdan öpüyorum."

SONRAKİ HABER

ÖNCEKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler