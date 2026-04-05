Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de sezon başından bu yana yazdığı hikayeyi zirveye taşıdı.
ŞAMPİYONLUK YOLUNDA DEV ADIM
Bordo-Mavililer, lider Galatasaray karşısında aldığı 2-1'lik kritik galibiyetle şampiyonluk yarışında iddiasını güçlendirirken, şehirde "şampiyonluk" sesleri yükselmeye başladı.
Karadeniz ekibinin bu başarısı, bütçe farkına rağmen ortaya koyduğu mücadeleyle "peri masalı" olarak yorumlandı.
ALNINIZDAN ÖPÜYORUM
Kendilerinden katbekat yüksek maliyetlerle kurulan rakiplerine karşı verilen bu direnç, futbol kamuoyunda büyük takdir topladı. Gecenin en dikkat çeken anı ise soyunma odasında yaşandı. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Fatih Tekke, doğrudan soyunma odasına giderek oyuncularına kısa ama anlam yüklü bir konuşma yaptı: "Tebrik ediyorum sizi galip geldiğiniz için değil. Bu kadar karakterli, inanarak oynayan bir takım görmedim. Bizim geleneklerimizde yapılacak tek bir şey var... Alnınızdan öpüyorum."
