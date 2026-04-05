Beşiktaş'a kötü haber! Wilfred Ndidi Antalyaspor maçında cezalı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelirken siyah-beyazlı ekipte Wilfred Ndidi gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Nijeryalı orta saha, gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

  • Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Matteo Guendouzi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
  • Nijeryalı futbolcu sarı kart cezası nedeniyle gelecek hafta Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.
  • Ndidi'nin cezalı duruma düşmesi Beşiktaş'ın kadro planlamasını etkileyecek.

Karşılaşmanın 52. dakikasında Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi, Matteo Guendouzi'ye yaptığı faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı. Mücadelenin orta alanındaki bu pozisyonun ardından siyah-beyazlı ekipte önemli bir gelişme yaşandı.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Gördüğü bu kartla birlikte Wilfred Ndidi, cezalı duruma düştü. Beşiktaş'ın orta sahadaki önemli isimlerinden biri olan deneyimli futbolcu, gelecek hafta takımını yalnız bırakacak.

ANTALYASPOR MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Nijeryalı orta saha oyuncusu, Beşiktaş'ın gelecek hafta Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmada görev yapamayacak. Siyah-beyazlı ekipte Ndidi'nin yokluğu, teknik heyetin planlamasında belirleyici olacak.

