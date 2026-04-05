Karşılaşmanın 52. dakikasında Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi, Matteo Guendouzi'ye yaptığı faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı. Mücadelenin orta alanındaki bu pozisyonun ardından siyah-beyazlı ekipte önemli bir gelişme yaşandı.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Gördüğü bu kartla birlikte Wilfred Ndidi, cezalı duruma düştü. Beşiktaş'ın orta sahadaki önemli isimlerinden biri olan deneyimli futbolcu, gelecek hafta takımını yalnız bırakacak.
ANTALYASPOR MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK
Nijeryalı orta saha oyuncusu, Beşiktaş'ın gelecek hafta Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmada görev yapamayacak. Siyah-beyazlı ekipte Ndidi'nin yokluğu, teknik heyetin planlamasında belirleyici olacak.