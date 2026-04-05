Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Marco Asensio Beşiktaş derbisinde çıkmak zorunda kaldı

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Beşiktaş derbisinin 20. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası maça devam edemedi. Yıldız futbolcu yerine oyuna Fred girdi.

  • Marco Asensio, Fenerbahçe'nin maçının 20. dakikasında sakatlık yaşadı ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.
  • İspanyol futbolcu tedavi sonrası oyuna devam etmeyi denedi ancak kısa süre sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı.
  • Asensio'nun yerine Fred oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın 20. dakikasında sakatlık yaşayan Marco Asensio'nun tedavisi, yeşil zemine giren sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Fenerbahçe cephesinde yıldız oyuncunun durumu yakından takip edildi.

KENDİNİ DENEDİ AMA DEVAM EDEMEDİ

İlk anda maça devam edemeyecek gibi görünen Asensio, tedavisinin ardından kendisini denedi ve bir süre daha oyunda kaldı. Ancak deneyimli orta saha oyuncusu kısa süre sonra oyuna devam edemedi.

YERİNE FRED GİRDİ

Teknik heyetin kararı sonrası Marco Asensio kenara gelirken, yerine Fred dahil oldu.

