Son 5 yılda altyapıdan en çok gelir elde eden 100 kulüp açıklandı. CIES Football Observatory verilerine dayanan liste, kulüplerin genç yetenekleri keşfetme ve geliştirme konusundaki başarısını gözler önüne sererken, elde edilen gelirlerle futbolun sürdürülebilir finans modeline de ışık tuttu.

Chelsea FC, son 5 yılda altyapısından yetiştirdiği oyuncuların satışından elde ettiği 366 milyon Euroluk gelirle listenin zirvesine yerleşti. Londra ekibi, genç oyuncu üretimi ve satışındaki başarısıyla dikkat çekti.

TAKİPÇİSİ MANCHESTER CITY

Zirvenin hemen arkasında ise bir başka İngiliz kulübü Manchester City FC bulunuyor. City, altyapıdan yetişen oyuncuların transferlerinden toplam 318 milyon Euro kazanarak ikinci sırada yer aldı.

ÜÇÜNCÜ SIRADA ASTON VILLA

Listeye damga vuran Premier Lig ekiplerinden biri de Aston Villa FC oldu. Birmingham temsilcisi, altyapı satışlarından elde ettiği gelirle üçüncü sıraya adını yazdırdı.

TÜRKİYE'DEN TEK TEMSİLCİ

Toplam 19 ülkeden 100 kulübün yer aldığı listede Türkiye'den yalnızca Trabzonspor kendine yer bulabildi. Karadeniz ekibi, bu alandaki performansıyla ülke futbolunu temsil etti.

10 OYUNCUDAN 52 MİLYON EURO

Trabzonspor, son 5 yıl içinde altyapısından yetiştirdiği 10 futbolcunun satışından toplamda 52 milyon Euro gelir elde etti. Bu rakam, kulübün oyuncu geliştirme konusundaki istikrarını ortaya koydu.

GELİRİN BÜYÜK KISMI UĞURCAN TRANSFERİNDEN

Elde edilen gelirin önemli bir bölümü ise Uğurcan Çakır transferinden geldi. Başarılı kalecinin Galatasaray'a 27 milyon 500 bin Euro karşılığında satılması, toplam gelirin yüzde 52'sini oluşturdu.