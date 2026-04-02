CANLI YAYIN
Geri

Galatasaray Uğurcan Çakır'ın bonservisini belirledi

Galatasaray’ın 27.5 milyon euroya kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır için sözleşmedeki 3 milyon euroluk bonus şartı gerçekleşti. Toplam maliyet 30.5 milyon euroya yükseldi. Sarı-kırmızılı yönetimin, milli kaleci için belirlediği bonservis beklentisinin 40 milyon euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'ın sezon başında Trabzonspor'dan transfer ettiği Uğurcan Çakır için sözleşmede yer alan bonus maddesi devreye girdi. 29 yaşındaki kalecinin Şampiyonlar Ligi'nde forma giymesiyle birlikte 3 milyon euroluk ek ödeme şartı gerçekleşti ve transferin toplam maliyeti 30.5 milyon euroya ulaştı.

PERFORMANS KARŞILIK VERDİ

Süper Lig'de en az gol yiyen kaleciler arasında yer alan Uğurcan, Avrupa arenasında da etkili performans sergiledi. Tecrübeli file bekçisi, takımının Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesinde önemli rol oynadı.

MİLLİ TAKIMDA DA ETKİLİ

Milli formayla da istikrarlı bir grafik çizen Uğurcan Çakır, Romanya ve Kosova karşılaşmalarında kalesini gole kapatarak Dünya Kupası bileti alınan süreçte katkı sağladı.

PİYASA DEĞERİ YÜKSELİYOR

Galatasaray, kısa sürede performans karşılığı aldığı oyuncu için Avrupa kulüplerinin ilgisini takip ediyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, milli kaleci için belirlediği bonservis beklentisinin 40 milyon euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor.

Galatasaray'dan Sara açıklaması!
SONRAKİ HABER

Galatasaray'dan Sara açıklaması!

 Galatasaray sakata geldi!
ÖNCEKİ HABER

Galatasaray sakata geldi!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler