Galatasaray'ın sezon başında Trabzonspor'dan transfer ettiği Uğurcan Çakır için sözleşmede yer alan bonus maddesi devreye girdi. 29 yaşındaki kalecinin Şampiyonlar Ligi'nde forma giymesiyle birlikte 3 milyon euroluk ek ödeme şartı gerçekleşti ve transferin toplam maliyeti 30.5 milyon euroya ulaştı. PERFORMANS KARŞILIK VERDİ Süper Lig'de en az gol yiyen kaleciler arasında yer alan Uğurcan, Avrupa arenasında da etkili performans sergiledi. Tecrübeli file bekçisi, takımının Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesinde önemli rol oynadı.



MİLLİ TAKIMDA DA ETKİLİ Milli formayla da istikrarlı bir grafik çizen Uğurcan Çakır, Romanya ve Kosova karşılaşmalarında kalesini gole kapatarak Dünya Kupası bileti alınan süreçte katkı sağladı.