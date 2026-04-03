Beşiktaş'ta forma giyen Orkun Kökçü, Milli Takım'ın 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma başarısından gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Süper Lig'e bu sezon Beşiktaş'a imza atarak kariyerini Türkiye'de sürdüren Orkun Kökçü, Bein Sports'a konuştu. Deneyimli futbolcu, derbi öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. "GURURLU VE MUTLUYUZ"

"Biraz yorgunluk da var. Zor bir hafta oldu. Çok önemli iki maç oynadık. Tüm takımda ister istemez baskı oluşuyordu. 24 yıllık hasretin ardından kupaya katılmak istiyorduk ve başardık. Gururlu ve mutluyuz. Bu bana ekstra motivasyon getirdi." "MONTELLA BANA ANLATTI"

"Montella ilk maçtan önce kadro tercihiyle ilgili nedenlerini anlattı. Bana da saygı duymak kaldı. Ekstra bir sıkıntımız olmadı. Çünkü hepimiz aynı hedefin peşindeyiz. Üzülebiliriz veya sorgulayabiliriz ama önemli olan Dünya Kupası'na gitmekti. Oynasam da oynamasam da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Sonunda hep birlikte mutlu olduk."

"YAZILIP ÇİZİLENDEN ETKİLENMİYORUM"

"Dışarıdan artık yazılıp çizilenden etkilenmiyorum. Şu an maça çıktığımda sadece zevk almaya bakıyorum. Takımıma yardım etmeye çalışıyorum ve kafam ağrımıyor." "GURUR VERİCİ"

"Herkesin bildiği gibi, küçükken hayalim Beşiktaş forması giymekti. Beşiktaş'ta kaptanlık ve şampiyonluk hayalleriyle büyüdüm... Beşiktaş kaptanı olmak hem benim için hem de ailem için çok gurur verici. Maçlara çıktığımda ekstra mutluluk oluyor. Bu arma için her şeyi yapmak istiyorum.." "SERGEN HOCAM İLE ARAM ÇOK İYİ"

"Sergen Yalçın, Şifo Mehmet gibi efsanelerle büyüdüm ben. Dayılarım, amcalarım hep anlatırdı. Benim hocam olunca çok heyecanlandım. İlla ki bir şeyler kapacağımı inandım. Öyle de oldu. Sergen hocam benimle çok ilgileniyor. Sergen hoca ile sağda solda aramızın kötü olduğunu yazanlar oluyor. Böyle bir şey hiç olmadı, olmaz da. Aramız çok iyi" "F.BAHÇE MAÇINDAN SONRA KAFAMI BOŞALTTIM"

"Beşiktaş'a gelince bana duyulan sevginin karşılığını vermek istedim. Ancak ilk başta bunu doğru şekilde yapamadım. Çok hırs yapıp, ekstra işler çıkarmaya çalıştım. Bundan dolayı adapte olamadım. Fenerbahçe maçından sonra kafamı boşalttım. Bunu kendi içimde çözdüm." "SERGEN HOCA BENİMLE KONUŞTU"

"İlk geldiğim zaman eleştiriler olunca Sergen Hocam odaya çağırıp benimle konuştu. 'Yazılanlara takılma' dedi. Takılırsan zaten istediğin performansı veremezsin dedi. Çünkü Sergen hocam da takmaz. Kendi döneminde yaşadığı tecrübelerini anlattı. O beni rahatlattı. Efsane bir oyuncunun tecrübelerini duymak çok rahatlatıcı. Neyle karşılaşacağını anlayabiliyorsun. Fenerbahçe maçından sonra bana çok sahip çıktı. Ben Sergen hocamı çok seviyorum."