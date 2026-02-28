CANLI YAYIN

En değerli futbol takımları listesi: Zirvedeki takım 6,75 milyar dolar değerinde

Real Madrid, finansal gücünü bir kez daha kanıtlayarak dünya futbolunun zirvesindeki yerini korudu. Forbes tarafından yayımlanan en değerli futbol kulüpleri listesinde 6,75 milyar dolarlık değeriyle liderliğini sürdüren İspanyol devi, üst üste dördüncü, son 12 yılda ise dokuzuncu kez listenin ilk sırasında yer aldı. Üstelik kulüp, 1 milyar dolar gelir barajını aşarak yalnızca futbolun değil, küresel spor ekonomisinin de en güçlü markalarından biri olduğunu gösterdi.

Real Madrid, 2023-24 sezonunda 1,13 milyar dolar gelir elde ederek tek sezonda 1 milyar dolar barajını aşan ilk futbol kulübü olarak tarihe geçti. Böylece kulüp, tüm spor branşları içinde bu eşiği geçen ikinci takım oldu. Forbes verilerine göre, bu başarıyı daha önce yalnızca Dallas Cowboys yakalamış ve NFL ekibi 2023'te gelirini 1,2 milyar dolara taşımıştı. Avrupa'da ise bu seviyeye en çok yaklaşan kulüp, 2023-24 sezonunda 901 milyon dolar gelir elde eden Manchester City oldu.

EN DEĞERLİ FUTBOL TAKIMLARI LİSTESİ

10) Borussia Dortmund: 12. 2,05 milyar dolar

9) Juventus: 11. 2,15 milyar dolar

8) Chelsea: 10. 3,25 milyar dolar

7) Tottenham Hotspur: 9. 3,3 milyar dolar

6) Paris Saint-Germain: 7. 4,6 milyar dolar

5) Bayern Münih: 6. 5,1 milyar dolar

4) Liverpool: 4. 5,4 milyar dolar

3) Barselona: 3. 5,65 milyar dolar

2) Manchester United: 2. 6,6 milyar dolar

1) Real Madrid: 1. 6,75 milyar dolar

