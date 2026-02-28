En değerli futbol takımları listesi: Zirvedeki takım 6,75 milyar dolar değerinde
Real Madrid, finansal gücünü bir kez daha kanıtlayarak dünya futbolunun zirvesindeki yerini korudu. Forbes tarafından yayımlanan en değerli futbol kulüpleri listesinde 6,75 milyar dolarlık değeriyle liderliğini sürdüren İspanyol devi, üst üste dördüncü, son 12 yılda ise dokuzuncu kez listenin ilk sırasında yer aldı. Üstelik kulüp, 1 milyar dolar gelir barajını aşarak yalnızca futbolun değil, küresel spor ekonomisinin de en güçlü markalarından biri olduğunu gösterdi.
