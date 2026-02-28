En değerli futbol takımları listesi: Zirvedeki takım 6,75 milyar dolar değerinde

Real Madrid, 2023-24 sezonunda 1,13 milyar dolar gelir elde ederek tek sezonda 1 milyar dolar barajını aşan ilk futbol kulübü olarak tarihe geçti. Böylece kulüp, tüm spor branşları içinde bu eşiği geçen ikinci takım oldu. Forbes verilerine göre, bu başarıyı daha önce yalnızca Dallas Cowboys yakalamış ve NFL ekibi 2023'te gelirini 1,2 milyar dolara taşımıştı. Avrupa'da ise bu seviyeye en çok yaklaşan kulüp, 2023-24 sezonunda 901 milyon dolar gelir elde eden Manchester City oldu.