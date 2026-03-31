FIFA tarafından alınan kararla turnuvadaki takım sayısı 32'den 48'e çıkarılırken, bu değişim Afrika'ya ayrılan kontenjanı da doğrudan etkiledi. Yeni düzenlemeyle birlikte Afrika'dan 9 takım eleme süreci sonunda doğrudan katılım hakkı elde etti.

2026 FIFA Dünya Kupası, format değişikliğiyle birlikte kıtalar arası dağılımda yeni bir dönemi başlatıyor. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda Afrika kıtası tarihinde ilk kez 10 milli takımla yer alacak.



10. TAKIM PLAY-OFF'TAN GELDİ

Kıtalar arası play-off turunda Jamaika'yı 1-0 mağlup eden Democratic Republic of the Congo, turnuvaya katılan 10. Afrika temsilcisi oldu. Böylece Afrika'yı temsil edecek ülkeler Fas, Tunus, Mısır, Cezayir, Senegal, Fildişi Sahili, Gana, Cape Verde, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti olarak netleşti.

Afrika kıtası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında oynanacak turnuvada 10 takımla mücadele edecek ve bu sayı, Dünya Kupası tarihindeki en yüksek temsil oranı olarak kayıtlara geçecek.