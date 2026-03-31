Milli Takım'da 5 isim tribüne!

A Milli Takım, Kosova ile oynayacağı kritik maç öncesi 5 futbolcudan yoksun sahaya çıkacak. Merih Demiral (sakatlık), Oğuz Aydın, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan ve Mustafa Eskihellaç maç kadrosunda yer almadı.

2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda maç kadrosu netleşti. Teknik heyet, kritik mücadele öncesi bazı isimleri kadro dışında bıraktı.

KADRODAN ÇIKARILAN İSİMLER

Merih Demiral (sakatlık), Oğuz Aydın, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan ve Mustafa Eskihellaç maç kadrosunda yer almadı. Sakatlığı bulunan Aral Şimşir de kadroya dahil edilmedi.

Semih Kılıçsoy'un ise Ümit Milli Takım'a gönderildiği belirtildi.

A Milli Takım, bu akşam deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelede hedef, Dünya Kupası bileti almak.

