Ferdi Kadıoğlu'ndan milli takımda ilk!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya karşısında ikinci yarıda üstünlüğü yakaladı. Ay-yıldızlı ekip, Beşiktaş Park’taki kritik mücadelede Ferdi Kadıoğlu’nun golüyle 1-0 öne geçti. Yıldız futbolcu, kariyerinde ilk kez bir resmi maçta fileleri havalandırdı.

  • Ferdi Kadıoğlu, Romanya karşısında 53. dakikada attığı golle A Milli Takım'ı öne geçirdi ve maçın tek golünü kaydetti.
  • Ferdi Kadıoğlu, bu golle A Milli Takım formasıyla ilk resmi golünü attı.
  • Gol pozisyonu devre arasında soyunma odasında planlandı ve Arda Güler'in pas vermesiyle gerçekleşti.
  • Türkiye, Romanya deplasmanında kazandığı maçla Dünya Kupası Elemeleri'nde önemli bir adım attı.
  • Arda Güler, tek hedeflerinin Dünya Kupası olduğunu ve kalan 1 maçta her şeylerini vereceklerini belirtti.

Karşılaşmanın 53. dakikasında sahneye çıkan Ferdi Kadıoğlu, attığı golle milli takımı öne taşıyan isim oldu. Kritik anda ortaya çıkan başarılı futbolcu, ay-yıldızlıların hücumdaki en önemli hamlelerinden birine imza attı.

MAÇTA PERDEYİ AÇTI

Mücadelenin ikinci yarısında baskısını artıran A Milli Takım, aradığı golü 53. dakikada buldu. Ferdi Kadıoğlu'nun kaydettiği golle Romanya karşısında skor avantajını ele geçiren ay-yıldızlılar, tribünleri ayağa kaldırdı.

TEK GOLÜ ATTI

Ferdi Kadıoğlu, Romanya filelerini havalandırarak A Milli Takım formasıyla ilk resmi golünü kaydetti. Başarılı oyuncu, kritik karşılaşmada attığı golle hem takımına avantaj sağladı hem de milli kariyerinde özel bir an yaşadı. Ayrıca karşılaşmadaki tek golü kaydederek turu getirdi.

"BÖYLE BİR POZİSYONUN GELECEĞİNİ BİLİYORDUK"

Gol pozisyonunun devre arasında planlandığını belirten milli futbolcu, "Bu pozisyonu soyunma odasında konuştuk. Böyle bir an geleceğini biliyorduk. Arda topu alınca koşu attım ve golü bulduk." dedi.

"HAYDİ TÜRKİYE"

Karşılaşmanın ardından taraftara da mesaj gönderen Ferdi Kadıoğlu, birlik çağrısında bulundu:

"Haydi Türkiye, hep beraber!"

"FERDİ AĞABEY İLE DEVRE ARASINDA KONUŞTUK"

Zorlu mücadeleden galibiyetle ayrıldıkları için büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden Arda Güler de; "Çok mutluyuz, zor bir maçı kazandık. İkinci maçı da devam ettirip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Ferdi ağabey inanılmaz bir koşu attı. Bunu devre arasında konuştuk, 'Arda topu aldığında koşu atacağım' dedi. Çok mutlu olduk." dedi.

"TEK HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI"

Milli futbolcu, takımın tek hedefinin Dünya Kupası olduğunu vurguladı.

"Tek hedefimiz Dünya Kupası. 1 maç kaldı. Her şeyimizi verip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz."

Dünya Kupası'na kaldı 1! Türkiye - Romanya: 1-0 | MAÇ SONUCU

