Ay-yıldızlı ekibin kritik galibiyeti sonrası konuşan Hacıosmanoğlu, zorlu bir mücadeleyi geride bıraktıklarını söyledi. Romanya'nın maç boyunca savunmada kaldığını vurgulayan TFF Başkanı, buna rağmen milli takımın usta ayaklarla sonuca gitmeyi başardığını ifade etti.

Dünya Kupası'na gideceklerine en başından bu yana inandıklarını dile getiren Hacıosmanoğlu, "Orada da güzel işler yapacağız. Ama temkinli olmak lazım. Son maçımızı almak istiyoruz. Tarihin en karakterli kadrosu. Aile ortamı kurduğu için hocaya teşekkür ediyorum. Bir adım sonra hedefimize ulaşacağız. Kongreye 12 gün kala 9 yaşındaki kızım 'Futbolun başına geç, dünya şampiyonu olalım.' dedi. Son gidişimizde 3. olmuştuk. Bir bakmışsınız kupanın sapından tutup ABD'den dönüyoruz. Cenab-ı Allah nasip etsin. Bu çocuklar hak ediyor. Orada da güzel işler yapacaklardır." açıklamasında bulundu.