İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Dünya Kupası hayali! "Bir bakmışsınız kupa ile dönüyoruz"

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali’nde Romanya’yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

  • TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Romanya galibiyeti sonrası milli takımın zorlu bir mücadeleyi geride bıraktığını belirtti.
  • Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası'na gideceklerine en başından inandıklarını ve son maçı da almak istediklerini söyledi.
  • TFF Başkanı, milli takım kadrosunu tarihin en karakterli kadrosu olarak nitelendirdi.
  • Hacıosmanoğlu, teknik direktöre aile ortamı kurduğu için teşekkür etti.
  • TFF Başkanı, bir önceki Dünya Kupası'nda 3. olduklarını hatırlatarak bu sefer kupayı kazanma temennisinde bulundu.

Ay-yıldızlı ekibin kritik galibiyeti sonrası konuşan Hacıosmanoğlu, zorlu bir mücadeleyi geride bıraktıklarını söyledi. Romanya'nın maç boyunca savunmada kaldığını vurgulayan TFF Başkanı, buna rağmen milli takımın usta ayaklarla sonuca gitmeyi başardığını ifade etti.

Dünya Kupası'na gideceklerine en başından bu yana inandıklarını dile getiren Hacıosmanoğlu, "Orada da güzel işler yapacağız. Ama temkinli olmak lazım. Son maçımızı almak istiyoruz. Tarihin en karakterli kadrosu. Aile ortamı kurduğu için hocaya teşekkür ediyorum. Bir adım sonra hedefimize ulaşacağız. Kongreye 12 gün kala 9 yaşındaki kızım 'Futbolun başına geç, dünya şampiyonu olalım.' dedi. Son gidişimizde 3. olmuştuk. Bir bakmışsınız kupanın sapından tutup ABD'den dönüyoruz. Cenab-ı Allah nasip etsin. Bu çocuklar hak ediyor. Orada da güzel işler yapacaklardır." açıklamasında bulundu.

