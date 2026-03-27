Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de adı Beşiktaş ile anılan Zuriko Davitashvili, siyah-beyazlıların listesinde yer almaya devam ediyor. Yönetimin, sol kanat transferi kapsamında Gürcü oyuncu ve kulübüyle yeniden temas kuracağı belirtildi.



PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ St. Etienne forması giyen Davitashvili, bu sezon 12 gol ve 4 asistlik performansıyla öne çıktı. Gürcü futbolcunun, takımını Ligue 1'e taşıdıktan sonra ayrılık planı yaptığı ifade edildi.