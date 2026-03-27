Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de adı Beşiktaş ile anılan Zuriko Davitashvili, siyah-beyazlıların listesinde yer almaya devam ediyor. Yönetimin, sol kanat transferi kapsamında Gürcü oyuncu ve kulübüyle yeniden temas kuracağı belirtildi.
PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
St. Etienne forması giyen Davitashvili, bu sezon 12 gol ve 4 asistlik performansıyla öne çıktı. Gürcü futbolcunun, takımını Ligue 1'e taşıdıktan sonra ayrılık planı yaptığı ifade edildi.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Fransız ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncunun, sezon sonunda gelen teklifleri değerlendireceği aktarıldı.
Her iki kanatta ve orta sahada görev yapabilen Davitashvili'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.