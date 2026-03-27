Beşiktaş Davitashvili için yeniden masada: Sezon sonu transfer hamlesi

Beşiktaş, daha önce gündemine aldığı Zuriko Davitashvili için sezon sonunda yeniden girişim yapmayı planlıyor. Her iki kanatta ve orta sahada görev yapabilen Davitashvili’nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de adı Beşiktaş ile anılan Zuriko Davitashvili, siyah-beyazlıların listesinde yer almaya devam ediyor. Yönetimin, sol kanat transferi kapsamında Gürcü oyuncu ve kulübüyle yeniden temas kuracağı belirtildi.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

St. Etienne forması giyen Davitashvili, bu sezon 12 gol ve 4 asistlik performansıyla öne çıktı. Gürcü futbolcunun, takımını Ligue 1'e taşıdıktan sonra ayrılık planı yaptığı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Fransız ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncunun, sezon sonunda gelen teklifleri değerlendireceği aktarıldı.

