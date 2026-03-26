Karşılaşmanın 53. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Arda Güler, savunma arkasına sarkan Ferdi Kadıoğlu'nu kusursuz bir pasla gördü. Pozisyonu iyi tamamlayan Ferdi Kadıoğlu, topu ağlara göndererek A Milli Takım'ı öne geçiren isim oldu.
ARDA GÜLER REKORU ELE GEÇİRDİ
2022 yılında ilk kez A Milli Takım formasını giyen Arda Güler, Romanya maçındaki asistinin ardından önemli bir istatistiğin sahibi oldu. Genç yıldız, milli formayı giymeye başladığı tarihten bu yana A Milli Takım'da en fazla asist yapan oyuncu konumuna yükseldi.
GALİBİYETİ GETİREN PAS
Arda Güler'in Ferdi Kadıoğlu'na gönderdiği ara pas, maçın en kritik anı oldu. Savunma çizgisini aşan bu pasla birlikte gelişen atak, ay-yıldızlı ekibe final yolunu açan golü getirdi. Genç futbolcunun oyuna yaptığı doğrudan katkı, maçın belirleyici unsurlarından biri olarak öne çıktı.
DEVRE ARASINDA KONUŞTULAR
Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Arda Güler, gol pozisyonunun devre arasında yaptıkları konuşmanın ardından geldiğini söyledi. Genç oyuncu, Ferdi Kadıoğlu'nun kendisine topu aldığında koşu atacağını söylediğini belirtti. Bu planın sahaya yansıması, A Milli Takım'a galibiyeti getirdi.
DÜNYA KUPASI HEDEFİNE BİR ADIM
Romanya engelini tek golle geçen A Milli Takım, bu sonuçla play-off finaline yükseldi. Arda Güler ise hem yaptığı asist hem de ulaştığı istatistikle gecenin öne çıkan isimlerinden biri oldu. Ay-yıldızlı ekipte şimdi gözler, Dünya Kupası yolundaki son maça çevrildi.
İSPANYOL BASINI ÖVGÜ YAĞDIRDI
İspanyol basını, Türkiye-Romanya maçının ardından Arda Güler'in performansını manşetlerine taşıdı. Real Madrid'de forma giyen genç yıldızın yaptığı asist, ülkenin önde gelen spor gazetelerinde dikkat çeken ifadelerle ön plana çıkarıldı.
Diario AS, Arda Güler'i merkezine aldığı haberinde genç futbolcunun Türkiye'nin umutlarını canlı tuttuğunu vurguladı. Haberde, Real Madrid oyuncusunun yaptığı muhteşem asist sayesinde Ferdi Kadıoğlu'nun maçın tek golünü attığı ifade edildi.
KİLİT UNSUR OLDU
MARCA da Arda Güler'in asistini ön plana çıkaran yayın organları arasında yer aldı. İspanyol gazetesi, genç yıldızın yaptığı pasla maçın kilidini açtığını yazdı. Bu yorum, Arda'nın oyuna yaptığı etkinin ne kadar belirleyici olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
Mundo Deportivo ise Arda Güler'in performansını Türkiye'nin Dünya Kupası hedefine yaklaşmasında kilit unsur olarak değerlendirdi. Haberde, genç oyuncunun yaptığı asistin ay-yıldızlı ekibi hayaline bir adım daha yaklaştırdığı vurgulandı.