Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Arda Güler, gol pozisyonunun devre arasında yaptıkları konuşmanın ardından geldiğini söyledi. Genç oyuncu, Ferdi Kadıoğlu'nun kendisine topu aldığında koşu atacağını söylediğini belirtti. Bu planın sahaya yansıması, A Milli Takım'a galibiyeti getirdi.

Romanya engelini tek golle geçen A Milli Takım, bu sonuçla play-off finaline yükseldi. Arda Güler ise hem yaptığı asist hem de ulaştığı istatistikle gecenin öne çıkan isimlerinden biri oldu. Ay-yıldızlı ekipte şimdi gözler, Dünya Kupası yolundaki son maça çevrildi.

KİLİT UNSUR OLDU

MARCA da Arda Güler'in asistini ön plana çıkaran yayın organları arasında yer aldı. İspanyol gazetesi, genç yıldızın yaptığı pasla maçın kilidini açtığını yazdı. Bu yorum, Arda'nın oyuna yaptığı etkinin ne kadar belirleyici olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Mundo Deportivo ise Arda Güler'in performansını Türkiye'nin Dünya Kupası hedefine yaklaşmasında kilit unsur olarak değerlendirdi. Haberde, genç oyuncunun yaptığı asistin ay-yıldızlı ekibi hayaline bir adım daha yaklaştırdığı vurgulandı.