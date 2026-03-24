Galatasaray'da gündemin ilk maddesi Victor Osimhen... Liverpool maçında sakatlanan ve kolunda kırık oluştuğu açıklanan Nijeryalı yıldız dün sabah saatlerinde ameliyat edildi.

Operasyon sonrası herkes "Osimhen ne zaman sahalara dönecek?" sorusunu sorarken, bu kritik konuyla ilgili sis perdesini TAKVİM araladı.

Alınan bilgilere göre yıldız futbolcunun sakatlıktan dönüş süresini Galatasaray'ın performansı belirleyecek. Şu anda maç eksiğiyle en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 4'er puan önünde olan sarı-kırmızılılar eğer kalan süreçte hata yapmaz ya da aradaki fark kapanmazsa Osimhen'in sezon sonuna kadar riske edilmesi beklenmiyor. Ancak Cimbom önümüzdeki zorlu fikstürde Osimhen'siz büyük bir kriz yaşar ve şampiyonluk yolunda puan kayıpları gelirse bu kez farklı bir yöntem izlenecek.