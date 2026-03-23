Belçikalı futbolcu bu sezon Juventus'ta 33 maçta 2 gol kaydetti ve piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

Milli aranın ardından Beşiktaş derbisine hazırlanan Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasına hız verdi. Yönetim, hücum hattına yapılacak takviye için temaslarını sürdürürken Domenico Tedesco'nun eski öğrencilerinden biri olan Lois Openda ismi öne çıktı.

Yaz transfer döneminde kadrosuna yeni bir santrfor eklemesi beklenen Fenerbahçe'de Lois Openda ismi dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, hücum hattında fark yaratabilecek bir oyuncu arayışını sürdürürken Belçikalı yıldız bu doğrultuda gündeme gelen önemli adaylardan biri oldu.

JUVENTUS'TA KARAR VERİLDİ

Lois Openda'nın Juventus'taki durumu da transfer sürecini doğrudan etkiliyor. Belçikalı futbolcunun İtalyan ekibinde Vlahovic, David ve Milik gibi isimlerin arkasında kaldığı, bu nedenle forma şansının oldukça sınırlı olduğu ifade ediliyor. Juventus'un, Leipzig'ten 44 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı 26 yaşındaki oyuncu için aynı seviyede bir teklif beklemediği ve bu nedenle kiralama formülüne yöneldiği öğrenildi.