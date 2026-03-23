Milli aranın ardından Beşiktaş derbisine hazırlanan Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasına hız verdi. Yönetim, hücum hattına yapılacak takviye için temaslarını sürdürürken Domenico Tedesco'nun eski öğrencilerinden biri olan Lois Openda ismi öne çıktı.
SANTRFOR PLANI NETLEŞİYOR
Yaz transfer döneminde kadrosuna yeni bir santrfor eklemesi beklenen Fenerbahçe'de Lois Openda ismi dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, hücum hattında fark yaratabilecek bir oyuncu arayışını sürdürürken Belçikalı yıldız bu doğrultuda gündeme gelen önemli adaylardan biri oldu.
JUVENTUS'TA KARAR VERİLDİ
Lois Openda'nın Juventus'taki durumu da transfer sürecini doğrudan etkiliyor. Belçikalı futbolcunun İtalyan ekibinde Vlahovic, David ve Milik gibi isimlerin arkasında kaldığı, bu nedenle forma şansının oldukça sınırlı olduğu ifade ediliyor. Juventus'un, Leipzig'ten 44 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı 26 yaşındaki oyuncu için aynı seviyede bir teklif beklemediği ve bu nedenle kiralama formülüne yöneldiği öğrenildi.
FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ ARTIYOR
Lois Openda için yarışta yalnızca Fenerbahçe bulunmuyor. Eski kulübü Lens'in yanı sıra Premier League ekiplerinden Aston Villa ve Newcastle United'ın da oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor. Suudi Arabistan kulüplerinin de deneyimli santrforu listesine aldığı ifade edilirken transferde rekabetin her geçen gün büyüdüğü görülüyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Lois Openda, bu sezon Juventus formasıyla 33 maçta görev yaptı. Belçikalı futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. 26 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe'nin bu transferde nasıl bir yol izleyeceği, yaz döneminin en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya aday görünüyor.