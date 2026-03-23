Fenerbahçe'ye Lois Openda'dan kötü haber! Transferi için devler devrede

Fenerbahçe’de yaz transfer dönemi için çalışmalar sürerken Lois Openda dosyasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan Belçikalı golcü için Aston Villa ve Newcastle United'ın yanı sıra Suudi Arabistan’dan bazı kulüplerin devreye girdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'ye Lois Openda'dan kötü haber! Transferi için devler devrede
  • Fenerbahçe, yaz transfer döneminde hücum hattına takviye için Juventus'ta forma giyen Belçikalı santrfor Lois Openda ile ilgileniyor.
  • Juventus, Leipzig'den 44 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Openda'yı kiralama yoluyla göndermeyi planlıyor.
  • Openda için Lens, Aston Villa, Newcastle United ve Suudi Arabistan kulüpleri de transfer yarışında yer alıyor.
  • Belçikalı futbolcu bu sezon Juventus'ta 33 maçta 2 gol kaydetti ve piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun eski öğrencisi olan Openda, Juventus'ta Vlahovic, David ve Milik'in arkasında kaldı.

Milli aranın ardından Beşiktaş derbisine hazırlanan Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasına hız verdi. Yönetim, hücum hattına yapılacak takviye için temaslarını sürdürürken Domenico Tedesco'nun eski öğrencilerinden biri olan Lois Openda ismi öne çıktı.

Fenerbahçe'ye Lois Openda'dan kötü haber! Transferi için devler devrede-2

SANTRFOR PLANI NETLEŞİYOR

Yaz transfer döneminde kadrosuna yeni bir santrfor eklemesi beklenen Fenerbahçe'de Lois Openda ismi dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, hücum hattında fark yaratabilecek bir oyuncu arayışını sürdürürken Belçikalı yıldız bu doğrultuda gündeme gelen önemli adaylardan biri oldu.

Fenerbahçe'ye Lois Openda'dan kötü haber! Transferi için devler devrede-3

JUVENTUS'TA KARAR VERİLDİ

Lois Openda'nın Juventus'taki durumu da transfer sürecini doğrudan etkiliyor. Belçikalı futbolcunun İtalyan ekibinde Vlahovic, David ve Milik gibi isimlerin arkasında kaldığı, bu nedenle forma şansının oldukça sınırlı olduğu ifade ediliyor. Juventus'un, Leipzig'ten 44 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı 26 yaşındaki oyuncu için aynı seviyede bir teklif beklemediği ve bu nedenle kiralama formülüne yöneldiği öğrenildi.

Fenerbahçe'ye Lois Openda'dan kötü haber! Transferi için devler devrede-4

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ ARTIYOR

Lois Openda için yarışta yalnızca Fenerbahçe bulunmuyor. Eski kulübü Lens'in yanı sıra Premier League ekiplerinden Aston Villa ve Newcastle United'ın da oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor. Suudi Arabistan kulüplerinin de deneyimli santrforu listesine aldığı ifade edilirken transferde rekabetin her geçen gün büyüdüğü görülüyor.

Fenerbahçe'ye Lois Openda'dan kötü haber! Transferi için devler devrede-5

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Lois Openda, bu sezon Juventus formasıyla 33 maçta görev yaptı. Belçikalı futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. 26 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe'nin bu transferde nasıl bir yol izleyeceği, yaz döneminin en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya aday görünüyor.

