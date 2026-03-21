Liverpool deplasmanında iki yıldızının sakatlığıyla sarsılan Galatasaray'da Okan Buruk'un milli ara sonrası kadro tercihleri merak ediliyor. Maçın ilk yarısında Konate'nin darbesiyle kolu kırılan ve kesin durumu pazartesi günü netleşecek olan Victor Osimhen'in sahalardan en az 1 ay uzak kalması öngörülüyor.
Milli ara sonrası çok zorlu bir fikstüre girecek olan Galatasaray'da Buruk'un Osimhen'in yerine en uçta görev vereceği isim büyük oranda netleşti.
Kemerburgaz'dan gelen bilgilere göre tecrübeli hocanın şu anda 9 numara pozisyonunda ilk tercihi Barış Alper Yılmaz... Buruk'un hem Barış'ın yüksek fizik kalitesi nedeniyle Osimhen'in yerini en iyi dolduracak isim olduğunu düşündüğü hem de son dönemde iyice formdan düşen Mauro Icardi'ye eskisi kadar güvenmediği belirtiliyor. Üst üste oynanacak Trabzonspor ve Göztepe deplasmanlarında Barış Alper'in 9 numara pozisyonunda olması, Icardi'nin ise kulübede oturması bekleniyor. Arjantinli yıldız ayrıca Liverpool deplasmanında oyuna girme konusunda isteksiz davranmış ve ortaya çıkan görüntüler herkesin tepkisini çekmişti.
FORMUNUN ZİRVESİNDE
Barış Alper Yılmaz son dönemde kariyer performansını ortaya koyuyor. OSIMHEN ve Noa Lang'un uzun süreli sakatlıkları ile sarsılan teknik direktör Okan Buruk'u milli ara sonrasında birbirinden zorlu sınavlar bekliyor olacak.