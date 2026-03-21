Buruk'un tercihi Barış Alper



Milli ara sonrası çok zorlu bir fikstüre girecek olan Galatasaray'da Buruk'un Osimhen'in yerine en uçta görev vereceği isim büyük oranda netleşti.

Kemerburgaz'dan gelen bilgilere göre tecrübeli hocanın şu anda 9 numara pozisyonunda ilk tercihi Barış Alper Yılmaz... Buruk'un hem Barış'ın yüksek fizik kalitesi nedeniyle Osimhen'in yerini en iyi dolduracak isim olduğunu düşündüğü hem de son dönemde iyice formdan düşen Mauro Icardi'ye eskisi kadar güvenmediği belirtiliyor. Üst üste oynanacak Trabzonspor ve Göztepe deplasmanlarında Barış Alper'in 9 numara pozisyonunda olması, Icardi'nin ise kulübede oturması bekleniyor. Arjantinli yıldız ayrıca Liverpool deplasmanında oyuna girme konusunda isteksiz davranmış ve ortaya çıkan görüntüler herkesin tepkisini çekmişti.