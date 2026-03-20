

FIRSAT TRANSFERİ PLANI

44 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmak zorunda olan Juventus'un, oyuncuyla yollarını ayırmayı planladığı ifade edildi. Fenerbahçe yönetimi ise bu durumu fırsata çevirmek için harekete geçti.

Sarı-lacivertlilerin, 26 yaşındaki golcü için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırlığında olduğu öğrenildi. İtalyan basınında yer alan haberlerde de Juventus'un oyuncuyu en az zararla elden çıkarmak istediği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin Openda için yapacağı teklifin detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, transfer süreci yakından takip ediliyor.