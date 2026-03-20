Fenerbahçe'de Tarık Çetin kararı! Sözleşmesi uzatılıyor

Süper Lig'de yoluna iddialı şekilde devam eden Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar sürerken, yönetim iç transferde de dikkat çeken bir adım attı. Sarı-lacivertli ekipte Tarık Çetin'in sözleşmesinin uzatılması yönünde karar alındı. Kulübün kısa süre içinde bu gelişmeyi resmiyete dökmesi bekleniyor.

  • Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yı sahasında 4-1 mağlup etti.
  • Fenerbahçe yönetimi, kaleci Tarık Çetin ile sözleşme uzatmak için masaya oturmaya hazırlanıyor.
  • 29 yaşındaki Tarık Çetin, Ederson'un yokluğunda oynadığı maçlarda gösterdiği performansla teknik heyet ve taraftarların beğenisini topladı.
  • Tarık Çetin bu sezon dört maçta görev yaptı ve bunlardan birinde gol yemedi.
  • Tarık Çetin'in Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek ve piyasa değeri 600 bin euro.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup ederek milli araya moralli girdi. Beşiktaş derbisi öncesinde hata yapmayan sarı-lacivertlilerde saha içindeki olumlu tablo, kadro planlaması tarafında alınan yeni kararlarla birlikte daha da dikkat çekti.

YÖNETİM MASAYA OTURMAYA HAZIRLANIYOR

Kadro yapılanmasını yeni sezon doğrultusunda şekillendiren Fenerbahçe'de, iç transfer dosyasının öne çıkan ismi Tarık Çetin oldu. Ederson'un olmadığı dönemlerde görev alan ve sergilediği performansla teknik heyetin yanı sıra taraftarların da beğenisini toplayan deneyimli kaleciyle masaya oturulması planlanıyor. Yönetimin, sezon başında bir yıllık sözleşme imzaladığı 29 yaşındaki file bekçisiyle yola devam etme kararı aldığı belirtildi.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Tarık Çetin, Ederson'un yokluğunda kaleye geçtiği maçlarda ortaya koyduğu performansla öne çıktı. Son dönemde forma şansı bulduğu karşılaşmalarda güven veren görüntüsüyle dikkat çeken 29 yaşındaki kaleci, bu sezon dört mücadelede görev yaptı. Bu maçlarda dört gol yerken bir karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

Fenerbahçe formasıyla Turkcell Süper Kupa sevinci de yaşayan Tarık Çetin'in kulüpte kalmasına yönelik karar, yönetimin yerli alternatifleri koruma stratejisi açısından da önem taşıyor. Tecrübeli eldivenin mevcut performansı ve takım içindeki rolü, sözleşme uzatma sürecini hızlandıran unsurlar arasında yer aldı.

PİYASA DEĞERİ VE PROFİLİ ÖNE ÇIKIYOR

1.93 metre boyundaki Tarık Çetin'in güncel piyasa değeri 600 bin euro seviyesinde. Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek görünen 29 yaşındaki kaleci için kulübün yeni kontrat hazırlığı, iç transfer gündeminin en sıcak başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler