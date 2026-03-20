Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yı sahasında 4-1 mağlup etti.

Fenerbahçe yönetimi, kaleci Tarık Çetin ile sözleşme uzatmak için masaya oturmaya hazırlanıyor.

29 yaşındaki Tarık Çetin, Ederson'un yokluğunda oynadığı maçlarda gösterdiği performansla teknik heyet ve taraftarların beğenisini topladı.

Tarık Çetin bu sezon dört maçta görev yaptı ve bunlardan birinde gol yemedi.

Tarık Çetin'in Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek ve piyasa değeri 600 bin euro.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup ederek milli araya moralli girdi. Beşiktaş derbisi öncesinde hata yapmayan sarı-lacivertlilerde saha içindeki olumlu tablo, kadro planlaması tarafında alınan yeni kararlarla birlikte daha da dikkat çekti.

YÖNETİM MASAYA OTURMAYA HAZIRLANIYOR Kadro yapılanmasını yeni sezon doğrultusunda şekillendiren Fenerbahçe'de, iç transfer dosyasının öne çıkan ismi Tarık Çetin oldu. Ederson'un olmadığı dönemlerde görev alan ve sergilediği performansla teknik heyetin yanı sıra taraftarların da beğenisini toplayan deneyimli kaleciyle masaya oturulması planlanıyor. Yönetimin, sezon başında bir yıllık sözleşme imzaladığı 29 yaşındaki file bekçisiyle yola devam etme kararı aldığı belirtildi.