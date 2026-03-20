Milli arayı fırsata çeviren Fenerbahçe'de sakat oyuncuların büyük bölümünün iyileşme sürecinde önemli mesafe kat ettiği öğrenildi. Teknik heyetin elini rahatlatan gelişmelere göre; takım kaptanlarından Milan Skriniar ile birlikte Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün Kadıköy'de oynanacak derbiye yetişmesi bekleniyor.

EKSİKLER CAN SIKTI

Üç önemli ismin de maç kadrosunda yer almasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan, Anderson Talisca'nın da sakatlık sürecini atlattığı ve Gaziantep FK karşılaşmasıyla birlikte sahalara döndüğü biliniyor. Ancak Fenerbahçe'de tüm gelişmeler olumlu değil. Sarı- Lacivertliler'de Levent Mercan ve Edson Alvarez'in sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceği öğrenildi.