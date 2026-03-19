Hastaneden sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Noa Lang, ameliyatın başarılı geçtiğini duyurdu. Yıldız futbolcu, "Ameliyat iyi geçti! Tüm mesajlar için teşekkürler" ifadelerini kullandı.



SAKATLIK NASIL YAŞANDI?

Olay, Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan karşılaşmada meydana geldi. Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan Noa Lang, bir pozisyonda reklam panosu ile bariyer arasında sıkışarak sağ el başparmağından ciddi şekilde yaralandı.

Galatasaray'da oyuncunun sahalara dönüş süreci, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.