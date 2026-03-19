Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Dorgeles Nene, kulüp kanalına yaptığı açıklamalarda hem bireysel performansını hem de takımın durumunu değerlendirdi. Attığı gollerde takım arkadaşlarının katkısına dikkat çeken Nene, galibiyetin önemine vurgu yaptı.

Genç futbolcu, attığı gollerin arkasında takım oyununun olduğunu belirtti. Nene, "Benim için çok büyük bir mutluluktu. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim; onlar sayesinde 3 gol attım. Bu maçı hem taraftarlarımız hem kulübümüz için kazanmamız gerekiyordu ve başardık." ifadelerini kullandı.



TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISI

Dorgeles Nene, taraftarlara da özel bir mesaj gönderdi. Son performansları nedeniyle özür dileyen genç oyuncu, "Öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Kendi adıma da takım arkadaşlarım adına da özür diliyorum. O maçta istediğimiz performansı ortaya koyamadık. Bize destek olmaya devam etmelerini istiyoruz." dedi.

Fenerbahçe'de genç oyuncunun performansı ve takıma katkısı, teknik heyet tarafından yakından takip ediliyor.