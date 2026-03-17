Gençlerbirliği maçında attığı müthiş frikik golüyle klasını bir kez daha herkese gösteren Orkun Kökçü'nün son haftalardaki skorer performansı rakamlara da yansıdı. Milli futbolcu Süper Lig'daki orta sahalar arasındaki istatistikleriyle zirveyi kimseye bırakmadı. Attığı 5 gol ile bu alanda zirvede yer alan Orkun, 4.87'lik gol beklentisi ve 6.47'lik asist beklentisiyle de bu kategorilerde de ilk sırada yer aldı.

Maç başına 3.3 şut çekip 1.1 kez çerçeveyi tutturan bu alanda da zirveyi kimseye kaptırmayan milli futbolcu, takım arkadaşları için de 11 kez büyük şans yaratıp bu alanda da ilk sırada yer aldı. Maç başına 3.2 kilit pas atan Orkun bu kategoride lider durumda. Beşiktaş'ın saha içindeki oyun aklı alan yıldız futbolcu teknik direktör Sergen Yalçın'ın da vazgeçilmezlerinden biri.