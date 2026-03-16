UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı yaşanırken Galatasaray ile Liverpool arasındaki kritik karşılaşmanın hakemi belli oldu. Mücadelede düdük Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ta olacak.



Avrupa futbolunun önemli hakemleri arasında gösterilen Marciniak, UEFA tarafından karşılaşmaya atandı. Deneyimli hakem daha önce de birçok önemli uluslararası mücadelede görev yaptı.

Polonyalı hakem, İstanbul'da oynanan Manchester City-Inter Şampiyonlar Ligi finalini de yönetmişti.