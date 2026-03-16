Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Wilfried Singo'yu son haftalarda farklı pozisyonlarda kullanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte savunma hattındaki eksikler nedeniyle çeşitli görevler üstlenen Fildişili oyuncu, takımın önemli parçalarından biri haline geldi.
FARKLI MEVKİLERDE GÖREV
Liverpool karşısında sağ bekte görev alan ve performansıyla öne çıkan Singo, Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda ise Başakşehir maçında stoper olarak sahaya çıktı. Zaman zaman orta sahada da süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, teknik heyetin farklı planlarında yer alıyor.
LIVERPOOL RÖVANŞINDA STOPER
Davinson Sanchez'in yokluğunda Singo'nun çarşamba günü oynanacak Liverpool rövanşında savunmanın ortasında görev alması bekleniyor. Başakşehir karşılaşmasının ardından konuşan Singo, "Benim için mevki fark etmiyor. Hocamız nerede görev verirse takıma yardımcı olmak isterim." ifadelerini kullandı.
Galatasaray formasıyla bu sezon 21 maçta süre alan Fildişili savunma oyuncusu, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.