Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de geride kalan 26 haftada taraftarını sürekli diken üstünde bıraktı. Fenerbahçe, oynadığı 26 maçın sadece 10'unda ilk yarıyı önde tamamlayabildi. Bu durum, takımın özellikle maç başlarındaki konsantrasyon eksikliğini gözler önüne seriyor. Sezonun geri kalanında 16 galibiyet alan Fenerbahçe, kazandığı maçların çoğunu son dakikalara bırakmak zorunda kaldı.

Taraftarlar, erken gollerle rahat bir maç izlemek yerine sürekli gerilim yaşamak zorunda kaldı. Futbol otoriteleri tarafından, Sarı-Lacivertli takımın sahada sürekli bir "ateş altında"futbol oynuyormuş gibi bir görüntü verdiği düşünülüyor.