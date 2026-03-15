Kerem Aktürkoğlu için Hakan Safi'den açıklama! "Camiamız kenara not ediyor"

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu transferi için açıklamada bulundu. Milli futbolcu hakkında konuşan Safi; "Kerem Aktürkoğlu'na özel soruşturma açıldı" iddiası ile ortaya atarak kaos ortamı yaratmaya çalışan Fenerbahçeli görünümlü kişileri de camiamızın bir kenara not ettiğini bilmekteyim" dedi.

Kerem Aktürkoğlu için Hakan Safi'den açıklama! "Camiamız kenara not ediyor"
  • Fenerbahçe yöneticisi Safi, Kerem Aktürkoğlu'nun transfer süreci hakkında yapılan mesnetsiz haberleri takip ettiklerini açıkladı.
  • UEFA'nın rutin kulüp incelemelerinin 'Kerem Aktürkoğlu'na özel soruşturma' iddiasıyla kasıtlı şekilde yayıldığını belirtti.
  • Kerem Aktürkoğlu'nun transfer süreci kulüp ve federasyonun ilgili birimleriyle koordineli şekilde hukuka uygun tamamlandı.
  • Safi, Kerem Aktürkoğlu'nun kontratıyla ilgili aleyhte haber yapanların Fenerbahçe düşmanı olduğunu ifade etti.
  • Fenerbahçe'ye zarar vermek için fırsat kollayan kişilerle mücadele etmeye devam edeceğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Safi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Fenerbahçe'mizin ve milli takımımızın futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun kulübümüze transfer süreci hakkında bugüne kadar; hem geleneksel hem de sosyal medya üzerinden farklı ajandalar ve kişisel çıkarlar gözetilerek yapılan mesnetsiz haberleri yakından takip etmekteyim.

Kerem Aktürkoğlu için Hakan Safi'den açıklama! "Camiamız kenara not ediyor"-2

Özellikle son günlerde, futbol takımımızın şampiyonluk mücadelesi verdiği dönemde UEFA'nın rutin kulüp incelemelerini kasıtlı şekilde "Kerem Aktürkoğlu'na özel soruşturma açıldı" iddiası ile ortaya atarak kaos ortamı yaratmaya çalışan Fenerbahçeli görünümlü kişileri de camiamızın bir kenara not ettiğini bilmekteyim.

Kerem Aktürkoğlu için Hakan Safi'den açıklama! "Camiamız kenara not ediyor"-3

İlgili süreç şahsım gözetiminde; hukuka uygun şekilde kulüp ve federasyonun ilgili birimleriyle koordineli şekilde yürütülmüş ve tamamlanmıştır. Bugünden itibaren, kulübümüzde ve dünya kupası yolundaki milli takımımızda önemli rol oynayan Kerem Aktürkoğlu'nun kontratıyla ilgili aleyhte haber yapan kim varsa bunların Fenerbahçe düşmanı oldukları bilinmelidir!

Kerem Aktürkoğlu için Hakan Safi'den açıklama! "Camiamız kenara not ediyor"-4

Bu haberlere itibar edilmemesini rica ediyor, yöneticiliğim döneminde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Fenerbahçe'nin bir neferi olarak, camiamıza zarar vermek için fırsat kollayan kişilerle mücadele etmeye, kulübümüze gönülden ve karşılıksız vermeye kararlılıkla devam edeceğimi bilmenizi istiyorum.

Tüm camiamıza sevgi ve saygılarımla

