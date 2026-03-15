Maçta her iki takım da orta sahada üstünlük kurmaya çalışırken savunmaların kontrollü görüntüsü başka gol sesi çıkmasını engelledi.

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren oyunda denge dikkat çekti. Her iki takım da orta sahada üstünlük kurmak için yoğun çaba harcarken, Kasımpaşa yakaladığı fırsatı iyi değerlendirdi ve skor avantajını eline geçirdi. Mücadelenin kalan bölümünde skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Mücadelenin kalan dakikalarında iki takım da skoru değiştirecek fırsatlar aradı. Ancak savunmaların kontrollü görüntüsü ve kalecilerin müdahaleleriyle başka gol sesi çıkmadı. Böylece Kasımpaşa, sahasında oynadığı karşılaşmadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren gol 33. dakikada Adrian Benedyczak'tan geldi. Ev sahibi takımın hücumdaki etkili anlarından birinde sahneye çıkan golcü oyuncu, takımını öne geçirerek maçın skorunu belirledi. İlk yarıda bulunan bu gol, karşılaşmanın kaderini tayin eden an oldu.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 24'e yükseltti. Ev sahibi ekip, ligdeki konumunu güçlendiren bir galibiyet alarak haftayı moralli kapattı. Özellikle kendi sahasında alınan bu üç puan, takım adına ilerleyen haftalar öncesi önemli bir kazanım oldu.

Eyüpspor ise deplasmandan puansız ayrılarak 22 puanda kaldı. Konuk ekip, Kasımpaşa karşısında istediği sonucu alamazken haftayı kayıpla tamamladı. Mücadelenin ardından iki takımın puan tablosundaki durumu da dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.