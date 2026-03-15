Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren oyunda denge dikkat çekti. Her iki takım da orta sahada üstünlük kurmak için yoğun çaba harcarken, Kasımpaşa yakaladığı fırsatı iyi değerlendirdi ve skor avantajını eline geçirdi. Mücadelenin kalan bölümünde skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.
BENEDYCZAK GALİBİYETİ GETİRDİ
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren gol 33. dakikada Adrian Benedyczak'tan geldi. Ev sahibi takımın hücumdaki etkili anlarından birinde sahneye çıkan golcü oyuncu, takımını öne geçirerek maçın skorunu belirledi. İlk yarıda bulunan bu gol, karşılaşmanın kaderini tayin eden an oldu.
Mücadelenin kalan dakikalarında iki takım da skoru değiştirecek fırsatlar aradı. Ancak savunmaların kontrollü görüntüsü ve kalecilerin müdahaleleriyle başka gol sesi çıkmadı. Böylece Kasımpaşa, sahasında oynadığı karşılaşmadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.
KASIMPAŞA 3 PUANI ALDI
Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 24'e yükseltti. Ev sahibi ekip, ligdeki konumunu güçlendiren bir galibiyet alarak haftayı moralli kapattı. Özellikle kendi sahasında alınan bu üç puan, takım adına ilerleyen haftalar öncesi önemli bir kazanım oldu.
ikas Eyüpspor ise deplasmandan puansız ayrılarak 22 puanda kaldı. Konuk ekip, Kasımpaşa karşısında istediği sonucu alamazken haftayı kayıpla tamamladı. Mücadelenin ardından iki takımın puan tablosundaki durumu da dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.
İRFAN CAN BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK
Kasımpaşa'da galibiyetin yanı sıra gelecek hafta adına önemli bir gelişme daha yaşandı. Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, Eyüpspor karşılaşmasının 76. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu kartın ardından tecrübeli oyuncunun gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçında forma giyemeyeceği kesinleşti.
Lacivert-beyazlı ekipte önemli isimlerden biri olan İrfan Can'ın yokluğu, Beşiktaş deplasmanı öncesi teknik heyetin planlarını etkileyecek gelişmelerden biri oldu. Kasımpaşa, zorlu karşılaşmaya önemli bir eksikle çıkacak.
KASIMPAŞA'DA MORAL EYÜPSPOR'DA KAYIP
Kasımpaşa, sahasında aldığı bu galibiyetle hem hanesine üç puan yazdırdı hem de gelecek haftalara daha güçlü bir moralle girme fırsatı yakaladı. Tek golle gelen galibiyet, takımın mücadele gücünü ve skor avantajını koruma becerisini ön plana çıkardı.
Eyüpspor ise deplasmanda istediği sonucu alamadı. Karşılaşma boyunca skoru dengelemek için çaba gösterse de Kasımpaşa savunmasını aşamayan konuk ekip, haftayı puansız kapattı. Bu sonuçla birlikte maçın en belirleyici anı Benedyczak'ın 33. dakikada kaydettiği gol oldu.