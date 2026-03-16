Kaleci Ederson'un eşi Lais Moraes, sosyal medyada kendisine ve ailesine yöneltilen hakaretlere sert tepki gösterdi... "Fenerbahçe'nin geçmişte şampiyon olmamasının yükünü ben taşıyamam"diyen Moraes, "Ben saygısızlık karşısında sessiz kalan biri değilim. Bu yüzden her paylaşımımın altında kendinizi açıklamaya ya da tartışmaya çalışmayı bırakmanızı rica ediyorum. Eşim şu anda Fenerbahçe'de ve benim desteğim ile iyi dileklerim her zaman onunla olacak" açıklamasını yaptı.



Fenerbahçe taraftarlarına seslenen Moraes, bu tür mesajların yalnızca rakip takım taraftarlarındangelmediğini düşündüğünü de dile getirdi. Sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilerin bir bölümünün daha önce destek mesajı atan kişilerden geldiğini belirten Moraes, isteyenlerin kendisini takip etmeyi bırakabileceğini söyledi. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Sambacı file bekçisi, kendisini 3+1 yıllığına Sarı Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atmıştı.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler