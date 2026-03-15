SLOT'TAN AÇIKLAMALAR

Liverpool taraftarı, bu maçın ardından oyunculara tepki gösterdi. İngiliz ekibinin teknik direktörü Arne Slot, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Tottenham karşısında 2 puan kaybettiklerini söyleyen Hollandalı teknik adam, taraftarın tepkisiyle ilgili, "Bence onların hissettiği hayal kırıklığını biz de aynı şekilde hissettik. Bu sezon ilk kez değil; maçların sonlarında gol yiyoruz ve kaybetmememiz gereken puanları kaybediyoruz. O anda taraftarlar da dahil olmak üzere herkes hayal kırıklığına uğruyor. Bunu kabul ediyoruz." diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynanacak rövanş maçı için mesaj veren Arne Slot, "Taraftarlar çarşamba günü yine arkamızda olacaklar ve bizi destekleyecekler." ifadelerini kullandı.

Slot, "Şimdi yapmamız gereken, bu hayal kırıklığını Galatasaray maçına taşımamak ve büyük bir performans ortaya koymak. Hepimizin hayal kırıklığı yaşadığı çok açık. Artık bana ve oyunculara düşen görev, bu hayal kırıklığını Çarşamba akşamına taşımak ve taraftarlara hak ettikleri performansı ve sonucu göstermek." dedi.