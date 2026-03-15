Anfield'da oynanan mücadelede ilk yarıda oyunun kontrolünü eline alan Liverpool, serbest vuruştan bulduğu golle öne geçti. Tottenham ise maç boyunca eşitliği yakalamak için fırsat aradı ve aradığı golü uzatma anlarında buldu. Mücadelenin ardından iki takım da haftayı birer puanla kapattı.
SZOBOSZLAI PERDEYİ AÇTI
Liverpool, karşılaşmanın 18. dakikasında Dominik Szoboszlai'nin frikikten kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Macar yıldızın etkili vuruşu, Anfield tribünlerinde büyük sevinç yaratırken ev sahibi ekip erken sayılabilecek bir bölümde skor avantajını eline aldı.
Bu golün ardından Liverpool, oyunun temposunu kontrol etmeye çalıştı. Tottenham ise beraberliği yakalamak adına zaman zaman ileri çıkmasına rağmen ilk yarının kalan bölümünde aradığı fırsatları değerlendiremedi. Böylece ilk 45 dakika Liverpool'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
TOTTENHAM SON ANDA CEVAP VERDİ
İkinci yarıda Liverpool farkı artırmak, Tottenham ise skoru dengelemek için sahaya çıktı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında tansiyon yükselirken, konuk ekip maçtan kopmadı ve baskısını son ana kadar sürdürdü.
Tottenham, 90. dakikada Richarlison'un golüyle eşitliği sağladı. Brezilyalı futbolcunun kaydettiği bu gol, mücadelede skoru 1-1'e getirdi ve maçın sonucunu belirledi. Liverpool, son bölümde yediği golle galibiyeti elinden kaçırırken Tottenham kritik bir puanı hanesine yazdırdı.
LIVERPOOL ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ TAKILDI
Bu beraberlikle Liverpool, Premier Lig'de üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı. Ev sahibi ekip puanını 49'a yükseltse de zirve yarışında önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Özellikle iç sahada alınan bu sonuç, haftanın dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.
Tottenham ise ligde 5 hafta sonra puan almayı başardı. Konuk ekip, Anfield deplasmanında son dakikada bulduğu golle moral kazandı ve puanını 30'a çıkardı. Bu sonuç, takım adına kötü gidişatı durdurma açısından önemli bir adım oldu.
GÖZLER GALATASARAY MAÇINA ÇEVRİLDİ
Liverpool'da şimdi tüm dikkatler UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçına çevrildi. İngiliz devi, hafta içinde çarşamba günü sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada Galatasaray, Liverpool'u 1-0 mağlup etmişti.
Kırmızılar, Avrupa'daki kritik sınavın ardından Premier Lig'de Brighton deplasmanına çıkacak. Tottenham ise ligin bir sonraki haftasında sahasında Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.
SLOT'TAN AÇIKLAMALAR
Liverpool taraftarı, bu maçın ardından oyunculara tepki gösterdi. İngiliz ekibinin teknik direktörü Arne Slot, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Tottenham karşısında 2 puan kaybettiklerini söyleyen Hollandalı teknik adam, taraftarın tepkisiyle ilgili, "Bence onların hissettiği hayal kırıklığını biz de aynı şekilde hissettik. Bu sezon ilk kez değil; maçların sonlarında gol yiyoruz ve kaybetmememiz gereken puanları kaybediyoruz. O anda taraftarlar da dahil olmak üzere herkes hayal kırıklığına uğruyor. Bunu kabul ediyoruz." diye konuştu.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynanacak rövanş maçı için mesaj veren Arne Slot, "Taraftarlar çarşamba günü yine arkamızda olacaklar ve bizi destekleyecekler." ifadelerini kullandı.
Slot, "Şimdi yapmamız gereken, bu hayal kırıklığını Galatasaray maçına taşımamak ve büyük bir performans ortaya koymak. Hepimizin hayal kırıklığı yaşadığı çok açık. Artık bana ve oyunculara düşen görev, bu hayal kırıklığını Çarşamba akşamına taşımak ve taraftarlara hak ettikleri performansı ve sonucu göstermek." dedi.