Yardımcı antrenör Murat Kaytaz, Sergen Yalçın'ın yerine basın toplantısında açıklama yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının ardından rahatsızlığı sebebiyle açıklama yapamadı. Siyah-beyazlı takımın teknik patronunun yerine kameraların karşısına yardımcı antrenör Murat Kaytaz geçti. Kaytaz, bu değişikliğin nedenini doğrudan sağlık durumuyla açıkladı.

SOYUNMA ODASINDA SERUM BAĞLANDI

Murat Kaytaz, yaptığı açıklamada Sergen Yalçın'ın sağlık durumuna ilişkin detayları paylaştı. Yardımcı antrenör, deneyimli çalıştırıcının dün gece kamp sürecinde halsizlik yaşadığını ve bu nedenle serum tedavisi gördüğünü söyledi.