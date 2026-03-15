Sergen Yalçın röportaja çıkamadı! İşte nedeni

Beşiktaş, Süper Lig’in 26. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında aldığı 2-0’lık galibiyetle haftayı 3 puanla kapatırken, maçın ardından siyah-beyazlı ekipte dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın sağlık durumu nedeniyle karşılaşma sonrası röportaja yardımcı antrenör Murat Kaytaz çıktı. Beşiktaş cephesinden yapılan açıklamada deneyimli teknik adamın rahatsızlık yaşadığı ve soyunma odasında serum tedavisi uygulandığı bildirildi.

Sergen Yalçın röportaja çıkamadı! İşte nedeni
  • Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın rahatsızlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçı sonrası basın toplantısına katılamadı.
  • Yardımcı antrenör Murat Kaytaz, Sergen Yalçın'ın yerine basın toplantısında açıklama yaptı.
  • Sergen Yalçın kamp sürecinde halsizlik yaşadı ve soyunma odasında serum tedavisi gördü.
  • Beşiktaş, Ankara'da oynadığı Gençlerbirliği maçını 2-0 kazandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının ardından rahatsızlığı sebebiyle açıklama yapamadı. Siyah-beyazlı takımın teknik patronunun yerine kameraların karşısına yardımcı antrenör Murat Kaytaz geçti. Kaytaz, bu değişikliğin nedenini doğrudan sağlık durumuyla açıkladı.

SOYUNMA ODASINDA SERUM BAĞLANDI

Murat Kaytaz, yaptığı açıklamada Sergen Yalçın'ın sağlık durumuna ilişkin detayları paylaştı. Yardımcı antrenör, deneyimli çalıştırıcının dün gece kamp sürecinde halsizlik yaşadığını ve bu nedenle serum tedavisi gördüğünü söyledi.

MURAT KAYTAZ'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Murat Kaytaz, sözlerini teknik direktör Sergen Yalçın için geçmiş olsun dileklerini sunarak sonlandırdı.

