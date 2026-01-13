Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldızları PFDK'ya sevk edildi!

Jhon Duran

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Galatasaray Kulübü'nün 10.01.2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Süper Kupa Müsabakaları Statüsü'nün 10. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Kupa Müsabakaları Statüsü'nün 3. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü futbolcusu Mario Rene Junior Lemina'nın müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.