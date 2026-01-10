TFF açıkladı: Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati 18.45 olarak değişti

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından maç saatinde değişikliğe gidildiği belirtildi.

Süper Kupa finali (Takvim.com.tr)

TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında 10 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın başlangıç saati, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45'e çekilmiştir." denildi.

ATV'DEN ŞİFRESİZ OLARAK YAYIMLANACAK



5 Ocak'ta Trabzonspor'u 4-1'le geçen Galatasaray ile 6 Ocak'ta Samsunspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe arasındaki bu dev randevu için nefesler tutuldu. Türk futbolunun iki ezeli rakibini karşı karşıya getirecek olan ve Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Süper Kupa finali, ATV ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.