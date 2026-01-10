TFF açıkladı: Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati 18.45 olarak değişti
Son dakika haberi! Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın başlangıç saatini 18.45 olarak değiştirdi. Dev karşılaşma ATV ekranlarından şifresiz yayınlanacak. İki takım Süper Kupa'da 5'inci kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasındaki rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 149-130, gol sayısında da 544-505 üstünlüğü bulunuyor. Süper Kupa finalinde daha önce 4 kez rakip olan taraflardan Galatasaray 3, Fenerbahçe ise 1 defa kupayı kazanmayı başardı.
YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR SEBEBİYLE 18.45'E ALINDI
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından maç saatinde değişikliğe gidildiği belirtildi.
TFF, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak, saat 18.45'te oynanmasına karar verildiğini duyurdu.
ATV'DEN ŞİFRESİZ OLARAK YAYIMLANACAK
5 Ocak'ta Trabzonspor'u 4-1'le geçen Galatasaray ile 6 Ocak'ta Samsunspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe arasındaki bu dev randevu için nefesler tutuldu. Türk futbolunun iki ezeli rakibini karşı karşıya getirecek olan ve Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Süper Kupa finali, ATV ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
19. SÜPER KUPA SAHİBİNİ BULACAK
Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde yarın oynayacakları derbiyle tarihte 405'inci kez rakip olacaklar. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabakayla 19. Süper Kupa sahibini bulacak.
Chobani Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, geride kalan 404 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 130 kez (biri hükmen) galip geldi. 125 maçta taraflar eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin attığı 544 gole, Galatasaray 505 golle (3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere) karşılık verdi.
SÜPER KUPA'DA 5'İNCİ MAÇ
Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa'da 5'inci kez birbirlerine rakip olacak.
İki takım ilk olarak 12 Ağustos 2012'de Erzurum'da karşı karşıya gelmiş, Galatasaray müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak kupaya uzanmıştı.
2013 ve 2014 yıllarında oynanan Süper Kupa finalleri de iki takımı rakip yapmıştı. 11 Ağustos 2013'te Kayseri'deki maçı Galatasaray 1-0 kazanırken, 25 Ağustos 2014'te Manisa'daki karşılaşmada ise normal süre 0-0 eşitlikle tamamlanmış, penaltı atışlarının ardından Fenerbahçe rakibine üstünlük kurarak kupayı kaldırmıştı.
İki takımı rakip yapan son Süper Kupa mücadelesi ise 7 Nisan 2024 yılında Şanlıurfa'da yapıldı. Bu maça 19 yaş altı takımıyla çıkacağını duyuran Fenerbahçe, maçın ilk dakikasında 1-0 geriye düştükten sonra sahadan çekilmiş, Galatasaray maçı hükmen 3-0 kazanarak kupanın sahibi olmuştu.
İki takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde ise 3 kez rakip oldu. 1972-1973 sezonunda Fenerbahçe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu. 1984-1985 sezonunda oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde normal süre 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, penaltı atışlarıyla kupaya uzandı.
İki takım son olarak 1995-1996 sezonunda Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde rakip oldu. Galataaray, 3-0'lık galibiyetle kupayı müzesine götürdü.
SON 10 RESMİ MAÇ
İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.
Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi.
Söz konusu derbilerde biri TFF Süper Kupa, biri de Türkiye Kupası olmak üzere sarı-kırmızılılar, 3'ü hükmen galibiyette sayılmak üzere 15 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.
Taraflar arasındaki son 10 maç ve alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Stat
|Organizasyon
|Sonuç (GS-FB)
|10.04.2022
|Ülker
|Süper Lig
|0-2
|08.01.2023
|Ülker
|Süper Lig
|3-0
|04.06.2023
|Nef
|Süper Lig
|3-0
|24.12.2023
|Ülker
|Süper Lig
|0-0
|07.04.2024
|Şanlıurfa 11 Nisan
|TFF Süper Kupa
|3-0 (Hükmen)
|19.05.2024
|RAMS Park
|Süper Lig
|0-1
|21.09.2024
|Ülker
|Süper Lig
|3-1
|24.02.2025
|RAMS Park
|Süper Lig
|0-0
|02.04.2025
|Ülker
|Türkiye Kupası
|2-1
|01.12.2025
|Chobani
|Süper Lig
|1-1