Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Finali CANLI İZLE

OKAN BURUK'TAN DERBİDE 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'a karşı sahaya sürdüğü ilk 11'e göre Fenerbahçe derbisinde 3 değişiklik yaptı.

Uğurcan Çakır, Gabriel Sara ve İlkay Gündoğan forma giymedi. Bu oyuncuların yerine Günay Güvenç, Mario Lemina ve Lucas Torreira ilk 11'de yer aldı.