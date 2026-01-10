Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Finali CANLI İZLE
Süper Kupa bu akşam sahibini buluyor. Türkiye'nin en büyük takımları arasında yer alan Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. İki takımın da tek hedefi kupayı müzesine götürmek.
Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.
Galatasaray - Fenerbahçe maçı
GOL
Galatasaray - Fenerbahçe: 1-0 | Matteo Guendouzi
İLK 11'LER
GALATASARAY: Günay, Sánchez, Sallai, Icardi, Sané, Yunus, Eren, Torreira, Abdülkerim, Barış, Lemina
FENERBAHÇE: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem, Musaba, Duran
DÜDÜK MELER'DE
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Saat 18.45'te başlayan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara yaptı.
OKAN BURUK'TAN DERBİDE 3 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'a karşı sahaya sürdüğü ilk 11'e göre Fenerbahçe derbisinde 3 değişiklik yaptı.
Uğurcan Çakır, Gabriel Sara ve İlkay Gündoğan forma giymedi. Bu oyuncuların yerine Günay Güvenç, Mario Lemina ve Lucas Torreira ilk 11'de yer aldı.
GALATASARAY'IN İLK 11'İ
Sarı-kırmızılı ekip derbiye şu kadroyla çıktı: Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi
GALATASARAY'DA 3 EKSİK
Galatasaray, final maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Victor Osimhen ve Ismail Jakobs ile sakatlığı süren Wilfried Singo, Fenerbahçe derbisinde forma giyemedi.
DAVINSON SANCHEZ "DALYA" DEDİ
Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez, Fenerbahçe maçıyla birlikte Galatasaray formasıyla 100. resmi maçına çıktı.
Sanchez, sarı-kırmızılı kariyerinde Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da toplam 4 kupa sevinci yaşadı.
ICARDI HAGI'NİN REKORU İÇİN SAHADA
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olma hedefiyle sahaya çıktı.
111 maçta 71 gole ulaşan Icardi, iki gol daha atması halinde Gheorghe Hagi'nin 72 gollük rekorunu geçecek.
FİNALDE KALE GÜNAY GÜVENÇ'E EMANET
Okan Buruk, Süper Kupa finalinde kaleyi tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'e teslim etti. Günay, daha önce de Türkiye Kupası ve final maçlarında görev almıştı.
TEDESCO'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, yarı finalde Samsunspor karşısında sahaya sürdüğü kadrodan tek değişiklik yaptı. Bartuğ Elmaz'ın yerine yeni transfer Matteo Guendouzi ilk 11'de yer aldı.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Sarı-lacivertliler mücadeleye şu kadroyla çıktı: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran
GUENDOUZI İLK MAÇINA ÇIKTI
Lazio'dan transfer edilen Matteo Guendouzi, Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına derbide çıktı. Fransız yıldız, yakaladığı istikrarın ardından herhangi bir bekleme süresi geçmeden formayı sırtına geçirdi.
Tecrübeli orta saha, ilk golünü de 28. dakikada attı.
MERT GÜNOK 11 YIL SONRA KADRODA
Tecrübeli kaleci Mert Günok, 11 yıl aranın ardından Fenerbahçe'ye döndü. Süper Kupa finalinde yedek kulübesinde yer aldı.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Sarı-lacivertliler final maçında 5 oyuncusundan faydalanamadı. Archie Brown, Nelson Semedo ve Edson Alvarez sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Fred cezalıydı, Youssef En-Nesyri ise Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımdaydı.
NENE VE TALISCA KADROYA DÖNDÜ
Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Dorgeles Nene ile sakatlığını atlatan Anderson Talisca, Galatasaray derbisinin maç kadrosunda yer aldı.
TRİBÜNLER DOLDU
Süper Kupa finaline Fenerbahçe taraftarı büyük ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar kendilerine ayrılan tribünleri tamamen doldurarak Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda görsel bir şölen oluşturdu.